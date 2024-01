Capitan Tsubasa: Yoichi Takahashi annuncia il ritiro dopo 43 anni

Capitan Tsubasa è uno dei manga spokon più rappresentativi di sempre. Incentrato sul calcio, rimane uno dei maggiori successi mai visti ad aver coinvolto generazioni diverse di appassionati di questo sport. Con il presente articolo vogliamo però riportare un annuncio molto delicato, che segna la fine di un’era per gli amanti dei manga. Diverse fonti dal Giappone hanno confermato che Yoichi Takahashi si ritirerà dopo 43 anni come mangaka. Il mangaka di Captain Tsubasa ha iniziato a lavorare sulla storia del calcio di successo anni fa e ora Takahashi prevede di concludere entrambe le serie in corso.

Secondo Takahashi, il suo ritiro metterà fine a due serie. Captain Tsubasa: Rising Sun e Captain Tsubasa: Memories ed entrambe termineranno quest’anno ad aprile. Tuttavia, ci saranno altri Captain Tsubasa in arrivo da altri mangaka. Takahashi dice che supervisionerà le sceneggiature dei futuri adattamenti poiché vuole che Capitan Tsubasa esplori le trame che una volta voleva disegnare.

Per quanto riguarda il motivo per cui Takahashi si ritirerà, l’artista manga dice che la decisione non è stata presa alla leggera. L’artista ha dovuto affrontare una serie di problemi di salute nel corso degli anni e un cambiamento nell’ambiente creativo ha aiutato Takahashi a fare il grande passo.

“Penso di essere ancora in buona salute oggi. Tuttavia, mentre continuo a realizzare manga, un declino delle mie condizioni fisiche legato all’età è diventato inevitabile. La velocità con cui disegno è notevolmente rallentata e la mia vista è peggiorata. È difficile mettere a fuoco” ha rivelato Takahashi. Il mangaka ha anche affermato che il passaggio dell’industria dei manga all’arte digitale è stato molto impegnativo per lui. Quindi, mentre affronta il nuovo anno, Takahashi ha ritenuto che il 2024 fosse un buon momento per la sua pensione.

Naturalmente, i lettori di manga non vogliono altro che il meglio per Takahashi che lascia un’eredità notevole. Rimane meglio conosciuto per Captain Tsubasa, che ha debuttato nel 1981. Ad oggi, la serie ha venduto più di 90 milioni di copie, diventando uno dei più grandi manga sportivi di tutti i tempi. Per molti, Captain Tsubasa è un classico e Takahashi è la mente che lo ha disegnato.

Fonte – Comicbook