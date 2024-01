Burn The Witch 8.0: dopo Dragon Ball l’anime omaggia Sailor Moon

Burn the Witch è tornato sul piccolo schermo con un nuovo adattamento anime. Recentemente abbiamo riportato che l’anime aveva omaggiato Dragon Ball e con il presente articolo riportiamo che questa volta è toccato a Sailor Moon. Nel 2020 il famoso mangaka della serie Bleach, Tite Kubo, è tornato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha con un nuovissimo one-shot. In questo modo ha introdotto a tutti i suoi fan un nuovo mondo dove le streghe combattono contro i draghi. Questo one-shot si è rivelato un tale successo che Shueisha aveva spinto Kubo a realizzare una serie breve di quattro capitoli. Subito dopo, Burn the Witch ricevette un adattamento anime attraverso un lungometraggio.

E ora Burn the Witch è tornato sul piccolo schermo con un nuovo speciale anime che adatta il one-shot originale di Kubo. Intitolato Burn the Witch 0.8, questo funge da prequel degli eventi di quel primo film anime. Questo nuovo anime si concentra molto di più sulle vite di Ninny e Noel rispetto agli eventi del primo film. Inoltre introduce anche dei divertenti omaggi ad altri franchise di spessore. E a tal proposito uno degli easter egg che vogliamo riportare, è la sigla dell’anime di Sailor Moon, che Noel ha impostato sul suo cellulare come suoneria per il contatto di Nini.

Noel has the Dragon ball theme song when Billy Banx Jr. calls her..Noel ALSO has the Sailor moon theme song as her ringtone for ninny!?! I’m in love❤️❤️ I love Burn The Witch❤️ pic.twitter.com/wNEmZmzfBu — 黒 Soul 🌹世界 CW: Monster (@sakasamaszn) December 29, 2023

Burn the Witch 0.8 adatta il one-shot prima della serie ufficiale di quattro capitoli di Tite Kubo. Gli episodi sono disponibili in streaming su Crunchyroll. Tatsuro Kawano è tornato alla regia per questo progetto anime per Studio Colorido. Lo stesso vale per il cast del doppiaggio, che vede Asami Tano nei panni di Ninny Spangcole, Yuina Yamada dare la voce a Noel Niihashi e Shimba Tsuchiya interpretare Balgo Parks.

Il primo film anime di Burn the Witch è suddiviso in tre episodi ed è disponibile per lo streaming con Crunchyroll. Gli eventi ruotano attorno alle protagoniste Noel Niihashi e Nini Spangle. Sono due streghe che lavorano presso la Natural Dragon Management Agency della sede dei Wing Bird situati nel Reverse London. Coloro che vivono a Reverse London hanno la capacità di vedere le creature sovrannaturali, come i Dragoni. Noel e Nini hanno il compito di promuovere la coesistenza tra certe creature e gli umani, ma a volte sono costrette ad uccidere anche esseri maligni.