Burn the Witch 8.0: l’anime omaggia Dragon Ball con un Easter Egg

Burn the Witch è tornato sul piccolo schermo con un nuovo episodio che adatta il one-shot scritto e disegnato dal famoso Tite Kubo. Stiamo parlando chiaramente del mangaka di Bleach e con il presente articolo vogliamo riportare che Burn the Witch 0.8 ha sorpreso i fan di Dragon Ball in quanto ha omaggiato il famoso franchise con un Easter Egg speciale.

Tite Kubo ha fatto il suo ritorno sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha con un one-shot che introduce un nuovo universo. Qui due giovani streghe combattono contro i draghi, e questo one-shot si è rivelato un successo così popolare che Shueisha ha deciso di procedere con dei progetti anime. E quello in corso altro non è che l’adattamento del pilot di Burn the Witch.

Infatti Burn the Witch ha già presentato uno speciale adattamento anime della serie. Ma ora il franchise è tornato con un adattamento del manga one-shot da cui tutto ha avuto inizio. L’anime in questione si intitola Burn the Witch 0.8, e approfondisce ulteriormente le vite di Ninny e Noel prima dei tre episodi. Ma nell’episodio più recente si scopre che Noel ha sul suo cellulare una delle soundtrack più famose di Dragon Ball, presente sempre nei riassunti delle puntate precendenti.

E Noel ha dedicato questa suoneria al suo capo, Billy Banx. Jr. nell’anime. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

They really added the Dragonball theme 😭 pic.twitter.com/kUxfGzoaDe — buried (@buried2x_) December 29, 2023

Burn the Witch 0.8 adatta il one-shot che precede i quattro capitoli di Tite Kubo. Questo anime è diretto da Tatsuro Kawano, che ritorna dal primo progetto anime, per Studio Colorido. Lo stesso vale per il doppiaggio, che vede il ritorno degli stessi attori che danno le loro voci ai personaggi.

Le protagoniste sono Noel Niihashi e Nini Spangle, due streghe presso la Natural Dragon Management Agency della sede dei Wing Bird situati nel Reverse London. Coloro che vivono a Reverse London hanno la capacità di vedere le creature sovrannaturali, come i Dragoni. Noel e Nini hanno il compito di promuovere la coesistenza tra certe creature e gli umani, ma a volte sono costrette ad uccidere anche esseri maligni.

Fonte – Comicbook