Yūsuke Murata rivela altri video animati per il “Zaiyuki Anime Project”

L’account Twitter ufficiale del disegnatore di fumetti Yūsuke Murata, noto per One-Punch Man e Eyeshield 21, ha iniziato a condividere una serie di nuovi video per il suo progetto anime chiamato Zaiyuki con Village Studio. Dopo le sue grandi imprese all’interno del mondo dei manga, ecco che arrivano i primi risultati concreti di uno dei suoi nuovi progetti legati al mondo dell’animazione.

Nel primo video del progetto, pubblicato senza audio o sottotitoli il 6 marzo, possiamo vedere Zaiyuki, un giovane kappa (una creatura mitica giapponese) che ha alcuni problemi. Non sa nuotare, perde sempre alle partite di sumo e non sopporta i cetrioli. Per dimostrare il suo valore come kappa, decide di scommettere tutto su una lotteria e sorprendentemente vince un viaggio gratuito in India. Ma le cose si complicano quando arriva all’aeroporto.

Yūsuke Murata ha già condiviso un breve teaser del progetto anime il 24 febbraio su Twitter. Va notato che Murata ha anche diretto e animato un breve filmato di One-Punch Man di 107 secondi nel settembre 2021, sempre in collaborazione con Village Studio: da quel momento il pubblico è letteralmente esploso sui socal. L’evento riguardava la saga di Garou, quando quest’ultimo divenne una grande minaccia per l’umanità

Murata, insieme al creatore di web manga ONE, ha iniziato il manga di successo One-Punch Man nel 2012. La serie è un remake dell’originale web manga di ONE. Planet Manga ha pubblicato in Italia il manga mentre sono anche uscite due stagioni animate abbastanza di successo. Nonostante la versione cartacea stia continuando regolarmente, l’anime è fermo da un po’ e nonostante l’annuncio la terza stagione non ha ancora visto alcuni dettagli in merito.

