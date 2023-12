Mashle: Magic and Muscles, la seconda stagione debutta il 6 gennaio

Durante il prestigioso evento Jump Festa ’24, tenutosi sabato, sono stati diffusi dettagli significativi riguardanti Mashle: Magic and Muscles The Divine Visionary Candidate Exam Arc, la seconda stagione dell’anime televisivo tratto dal manga omonimo di Hajime Kōmoto. Il nuovo video promozionale e la data di première fissata al 6 gennaio sono stati tra gli annunci più rilevanti.

Parallelamente, sono stati presentati due nuovi membri del cast: Takehito Koyasu, che interpreterà Margarette Macaron, e Kouki Uchiyama, assegnato al ruolo di Carpaccio Luo-Yang. Creepy Nuts si esibirà con la sigla di apertura “Bling-Bang-Bang-Born,” mentre Shiritsu Ebisu Chūgaku contribuirà con la sigla di chiusura “Tokyo’s Way.”

L’anime, di cui la prima stagione ha debuttato in Giappone il 7 aprile, è stato oggetto di trasmissione in streaming su Crunchyroll, che ha inoltre reso disponibile un doppiaggio in italiano. Tomonari Tanaka, regista con esperienza in progetti come Engage Kiss e Visual Prison, è il direttore dell’anime presso lo studio A-1 Pictures.

Yousuke Kuroda, noto per il suo contributo a My Hero Academia e Mobile Suit Gundam 00, ha curato le sceneggiature, mentre Hisashi Higashijima, animatore chiave di Tada Never Falls in Love, ha assunto il ruolo di character designer. Masaru Yokoyama, compositore noto per il suo lavoro in Fruits Basket e Astra Lost in Space, si occuperà della colonna sonora.

Vale la pena notare che l’anime è categorizzato come un adattamento “completo. Star Comics ricordiamo pubblica il manga in Italia, mentre MANGA Plus di Shueisha rendono disponibile il manga digitalmente in inglese sull’app ufficiale, con la casa editrice italiana appena citata che offre anche la versione cartacea.

Il manga, lanciato sulla rivista Weekly Shonen Jump a gennaio 2020, è giunto a conclusione nel luglio successivo. Shueisha ha pubblicato il diciottesimo e ultimo volume del manga, oltre a un fanbook, il 4 ottobre. Oltre alla serie principale, il franchise comprende diversi romanzi e un adattamento teatrale.

