One Piece – Netflix: come si è preparato Mackenyu per interpretare Zoro?

One Piece ha riscosso tantissimo successo nel 2023 per diverse ragioni, ma anche il 2024 si appresta a essere un altro anno positivo. Tuttavia non sarà facile ripetere l’anno appena trascorso, dato che sarà ricordato come l’anno in cui il primo live-action in assoluto faceva il suo debutto su Netflix. Nessuno avrebbe mai pensato che il destino dei live-action in generale sarebbe cambiata in positivo e il merito dei professionisti che hanno lavorato al progetto One Piece. Chiaramente questo successo ha portato i fan ad apprezzare tantissimo gli attori dell’adattamento, che hanno interpretato i personaggi preferiti della serie shonen. Dopo una serie di aneddoti precedentemente rivelati, ne vogliamo riportare un altro che riguarda Mackenyu. Infatti l’attore ha rivelato come si è preparato per interpretare Zoro al meglio.

L’informazione arriva direttamente da Mackenyu, che ha rilasciato un’intervista ad August. In questa occasione l’attore in questione ha risposto in che modo One Piece ha impattato sulla sua vita. L’attore giapponese è da sempre un grande fan di One Piece da anni, quindi non ha avuto difficoltà nell’immedesimarsi in Zoro.

“Sono un grande fan di One Piece. Adoro la serie e amo Zoro. Non volevo cambiare nulla del suo personaggio. Volevo essere fedele esattamente a come si presenta nel nel manga“, dice Mackenyu. Tuttavia le sceneggiature del live-action erano diverse. Quindi l’attore spiega che quello che ha fatto è stato provare a dare vita a Zoro come lo si conosce nel manga, in un contesto live-action.

Chiaramente afferma di essersi preso del tempo per elaborare al meglio ogni lato caratteriale di Zoro versione manga, per poi interpretarlo nella maniera migliore per il live-action. “Ho fatto del mio meglio per trasmetterlo al pubblico e, per fortuna, pare che sia piaciuto. Mi sono davvero divertito a essere Zoro“.

Come si può capire benissimo dalle sue parole, One Piece significa molto per Mackenyu. L’attore è cresciuto tra il Giappone e l’America, ma sempre con le avventure di Rufy nella sua test. Ed è facile immaginare cosa significhi per il giovane attore interpretare Zoro. Infatti la sua interpretazione dello spadaccino dei Cappelli di Paglia ha sorpreso tutti, che non vedono l’ora di rivederlo in azione per la seconda stagione. Infatti Netflix ha già confermato la seconda stagione, al momento in fase di produzione.

Fonte – Comicbook