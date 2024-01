Netflix: un nuovo report mostra gli anime più visti del 2023

Il 2024 promette grandi progetti nel mondo degli anime, con Netflix in prima fila per offrire una serie di nuovi film e spettacoli di ritorno. Il servizio di streaming, che ha investito significativamente nell’animazione, ha recentemente fornito un resoconto dettagliato dei successi dell’anno precedente, svelando quali serie hanno ottenuto i migliori risultati sulla piattaforma.

Secondo le informazioni rilasciate da Netflix, il 2023 è stato un anno di notevole successo per diversi anime. L’analisi dei dati ha rivelato le serie più popolari in termini di visualizzazioni orarie, fornendo un quadro interessante del panorama anime su Netflix. Miles Thomas Atherton di Anime Ltd. ha ulteriormente suddiviso questi dati in un’infografica, rivelando statistiche sorprendenti per i fan appassionati.

In cima alla lista si posiziona Record of Ragnarok, un anime di combattimento che ha conquistato 11 milioni di visualizzazioni per ogni ora accumulata. Al secondo posto troviamo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba con 10,8 milioni di visualizzazioni all’ora. L’elenco completo delle prime dieci serie anime su Netflix nel 2023 include:

Record of Ragnarok – 11 milioni di visualizzazioni all’ora Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – 10,8 milioni di visualizzazioni Vinland Saga – 5,7 milioni di visualizzazioni Junji Ito Maniac – 5,6 milioni di visualizzazioni Oshi no Ko – 5,4 milioni di visualizzazioni Cyberpunk Edgerunners – 4,7 milioni di visualizzazioni Gudetama – 4,5 milioni di visualizzazioni Chainsaw Man – 3,9 milioni di visualizzazioni Hell’s Paradise – 3,4 milioni di visualizzazioni One Punch Man – 3,1 milioni di visualizzazioni

Le prime due posizioni vedono una lotta accanita tra Record of Ragnarok e Demon Slayer, con il primo che conquista la vetta. È degno di nota che Record of Ragnarok, nonostante la sua reputazione rispetto a Demon Slayer, abbia ottenuto il primo posto, dimostrando il suo impatto significativo. L’elenco sottolinea anche il successo di esclusive Netflix come Junji Ito Maniac, Cyberpunk Edgerunners, Gudetama, Hell’s Paradise, e altri.

Cosa pensi di questo recente successo di Netflix nell’ambito degli anime? La piattaforma di streaming continua a dimostrare il suo impegno nell’offrire contenuti apprezzati dai fan, e il 2024 sembra promettente per gli appassionati di anime su Netflix.

