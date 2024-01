Jujutsu Kaisen rivela informazioni chiave sulla reincarnazione di Uraume

Jujutsu Kaisen ha mantenuto un alone di mistero attorno agli Uraume, inizialmente presentati come supporto per Sukuna. La serie ha ora rivelato informazioni cruciali sulla reincarnazione di Uraume, svelando un aspetto fondamentale della loro nuova vita. Inizialmente parte della banda del falso Suguru Geto, Uraume ha poi rivelato il vero scopo: aiutare Sukuna a risvegliarsi nel corpo di Yuji Itadori. Nonostante la serie continui a esplorare ulteriormente questo combattente nei capitoli e negli episodi più recenti, il nemico gelido è ancora avvolto da diverse domande.

Il Volume 25 di Jujutsu Kaisen, appena uscito in Giappone, ha aggiunto dettagli extra ai personaggi che stanno emergendo sempre più al centro della scena. Uraume è tra questi, e il volume ha svelato che la Maledizione si è reincarnata nella persona di “Shiori Himi” (segnalato da @JJK_Mya su X). Sebbene non sia chiaro se questo nome o persona avrà un ruolo nel futuro di Uraume, è comunque un nuovo tassello del puzzle che si aggiunge alla trama avvincente.

The name of person Uraume has incarnated into is called ‘SHIORI HIMI’ JJK Vol.25 New Info Addition pic.twitter.com/0bigUIvRzz — JJK (Mya) (@JJK_Mya) January 3, 2024

Per rimanere aggiornati su Jujutsu Kaisen, ora che la seconda stagione dell’anime è terminata, è possibile guardare le prime due stagioni e il film Jujutsu Kaisen 0 in streaming su Crunchyroll. La terza stagione, in lavorazione, adatterà l’arc narrativo di Culling Game dal manga di Gege Akutami, ma al momento della stesura di questo articolo, non è stata annunciata una data di uscita.

La trama di Jujutsu Kaisen segue Yuji Itadori, un ragazzo con una forza fisica straordinaria che, dopo aver mangiato il dito di Ryomen Sukuna per salvare un compagno di classe dalle maledizioni, condivide il corpo con Sukuna. Accettato alla Tokyo Jujutsu High School, guidato da Satoru Gojo, Itadori si imbarca in una vita eroica, diventando una maledizione per esorcizzare altre maledizioni.

Dove collocheresti Uraume tra i tuoi nemici preferiti di Jujutsu Kaisen? La sua storia sempre più intricata promette di portare nuovi sviluppi e colpi di scena nella serie.

Fonte Comic Book