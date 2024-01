Shaman King Flowers: numero ufficiale degli episodi rivelato

Shaman King Flowers è il sequel shonen del famoso Shaman King e recentemente ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo come parte del programma per l’inverno 2024. Ora tutti gli appassionati possono scoprire per quanti episodi sarà trasmesso in quanto possiamo confermare il numero ufficiale degli episodi.

Il franchise shonen è tornato con una nuova serie anime che adatta fin dall’inizio la serie manga di Hiroyuki Takei. Dopo la conclusione del manga principale, che risale al 2004, ora l’anime sequel di Shaman King sta andando in onda con i suoi episodi in Giappone.

Shaman King Flowers ha debuttato con il suo primo episodio, ma al momento non abbiamo modo di riportare quando andrà in onda al di fuori del Giappone. E mentre tutti gli appassionati non aspettano altro che una data di uscita, i comunicati stampa per la serie in Giappone hanno rivelato che la stagione di debutto di Shaman King Flowers andrà in onda per 13 episodi. Ciò significa che l’anime sarà di un unico corso e terminerà a fine marzo.

Takeshi Furuta ritorna da Shaman King (2021) per dirigere l’anime di Flowers. Con lui ci sono altri ritorni, tra cui quello di Shoji Yonemura, che torna alle sceneggiature e Mayuko Yamamoto che lavora nuovamente al design dei personaggi. Per quanto riguarda il cast del doppiaggio dell’anime, sono presenti:

Yoko Hikasa nei panni di Yoh Asakura (e darà anche la voce al figlio, Hana )

(e darà anche la voce al figlio, ) Megumi Hayashibara doppierà Anna Asakura

Minami Takayama darà la sua voce a Hao

Nana Mizuki interpreterà Tamao Tamamura

Takumu Miyazono sarà nei panni di Ponchi

Noriaki Kanze doppierà Konchi

Masahiko Tanaka darà la sua voce a Ryunosuke Umemiya

Wataru Takagi interpreterà Tokagero

Non mancano chiaramente i nuovi doppiatori per Shaman King Flowers. Ricordiamo infatti che Katsuyuki Konishi sarà Amidamaru, Sumire Uesaka interpreterà Alumi Niumbirch, Shun Horie darà la sua voce a Yohane Asakura. Michiko Kaiden interpreterà Gakko Ibuki, Romi Park sarà nel ruolo di Tao Men e Ami Koshimizu nel ruolo di Luca Asakura.

Shaman King Flowers è ambientato quattordici anni dopo lo Shaman Fight. Il protagonista è Hana Asakura è un giovane teppistello svogliato che non ha alcun interesse nel frequentare la scuola. Conduce uno stile di vita molto sregolato e infatti molto spesso finisce per ficcarsi in qualche guaio.