Spy x Family x Street Fighter: Yor sfida Chun-Li in questo gameplay!

Spy x Family è una delle serie più seguite da quando ha debuttato sul piccolo schermo con la prima stagione anime alla fine del 2022. Basti pensare infatti che dopo la sua conclusione, non solo era stata confermata la seconda stagione, ma anche il primo lungometraggio, intitolato Spy x Family: Code White. Ricordiamo che il debutto è stato preceduto da una collaborazione inaspettata tra Spy x Family e Street Fighter proprio per pubblicizzare la sua uscita. E ora i fan potranno dare un’occhiata ad un nuovo gameplay che vede Yor nel mondo di Street Fighter 6 mentre affronta Chun-Li.

Visibile in cima al presente articolo, è possibile vedere oggi l’epico promo per Code: White. La clip si concentra su Yor e Chun-Li mentre prossimi a sfidarsi. L’anno scorso, la collaborazione ha portato alla pubblicazione di un breve anime che metteva insieme i personaggi in questione. Ora, Yor è entrata nel mondo di Street Fighter 6 e il risultato è incredibile.

Dopotutto, il gameplay mette in risalto la potenza di Yor mentre affronta Chun-Li. Per tutto gennaio, i fan potranno personalizzare i propri avatar di Street Fighter 6 con gli outfit dei personaggi di Spy x Family. I costumi di Yor e Loid saranno disponibili nel negozio di collaborazione nel Battle Hub. Inoltre, tutti i giocatori che accedono durante il periodo di collaborazione, riceveranno oggetti speciali come cornici per foto, francobolli e titoli.

Quindi oltre a Yor, questa collaborazione comprenderà anche Loid. Quindi tutti gli appassionati del picchiaduro più famoso di sempre, potranno personalizzare il proprio avatar come desiderano. Dai vestiti ai capelli, i protagonisti di Spy x Family portano il loro stile unico su console.

La collaborazione in questione dimostra quanto sia importante Spy x Family e soprattutto seguito. Il successo riscosso parte dal manga ma si estende al merchandise e tanto altro.

Per quanto riguarda Code White, si tratta di un film che presenta una storia originale e che quindi non adatta gli eventi del manga. Infatti i fan vedranno Loid che, dopo aver ricevuto l’ordine di essere sostituito nell’Operazione Strix, decide di aiutare Anya a vincere una gara di cucina all’Eden Academy. I falsari decidono di recarsi nella regione di origine del pasto, dove danno il via a una catena di azioni che potrebbero potenzialmente mettere a rischio la pace nel mondo.

