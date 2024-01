Jujutsu Kaisen sta letteralmente spaccando il mondo con la sua epica battaglia contro Sukuna nell’arcata del conflitto a Shinjuku. E ora, preparatevi, perché l’editore ci ha appena lanciato una bomba annunciando che qualcosa di “incredibile” sta per esplodere nei prossimi capitoli! Sì, avete sentito bene, il manga è nel bel mezzo di un arco pazzesco mentre il Culling Game sta arrivando al termine e Satoru Gojo è stato clamorosamente sconfitto da Sukuna nel loro faccia a faccia.

Ma non è finita qui, perché Kenjaku sta tirando fuori l’asso nella manica per i suoi piani segreti post-Culling Game, e i fan di Jujutsu Kaisen sono in fibrillazione per scoprire come si risolveranno gli cliffhanger di questi due scontri epici. E ora, per rendere ancora più elettrizzante l’attesa del prossimo capitolo, l’editore ci ha promesso che qualcosa di “scioccante” sta per arrivare a bomba nel manga.

L’editore di Jujutsu Kaisen afferma: qualcosa di “scioccante” è all’orizzonte

Junya san was actually editing that ‘shocking’ chapter when the host arrived to interview him. & when the host saw it, he really couldn't take his eyes off that particular moment Sadly, it was blurred out when telecasted pic.twitter.com/zGbyjCESsT — JJK (Mya) (@JJK_Mya) January 14, 2024

Durante una recente trasmissione live di un programma varietà dedicato a One Piece in Giappone, la squadra dello show ha fatto un’incursione nella redazione di Shueisha’s Weekly Shonen Jump per scambiare quattro chiacchiere con l’editore di Jujutsu Kaisen (come riportato da @JJK_Mya su X).

Durante questa incursione, uno degli ospiti ha notato l’editore Junya Fukuda di Jujutsu Kaisen mentre lavorava su un capitolo futuro e ha colto qualcosa di particolare che ha catturato la sua attenzione. Anche se i dettagli non sono stati svelati in diretta, lo stesso Fukuda ha stuzzicato che si tratta di un evento “scioccante” destinato a scatenarsi nei prossimi capitoli.

E non è finita qui, perché durante lo stesso programma Fukuda ha fatto intendere che Gege Akutami, il genio creativo dietro Jujutsu Kaisen, ha già in mente come vuole concludere la serie e ha condiviso con l’editore i suoi piani per il gran finale. Considerando che Akutami ha già accennato alla volontà di chiudere il manga entro l’anno successivo o giù di lì, ogni nuovo capitolo della serie sarà potenzialmente esplosivo, con mosse epiche che si consumano prima del gran finale.

Che cosa pensate che potrebbe essere questo colpo di scena nei prossimi capitoli di Jujutsu Kaisen?

Fonte Comic Book