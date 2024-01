Tra le uscite Marvel targate Panini del 18 gennaio 2024 troviamo le varie serie mutanti coinvolte nell’affresco di Fall of X, nel quale troviamo il matrimonio tra Emma Frost e Tony Stark sulle pagine di X-Men e l’incontro con Ghost Rider sulle pagine di Wolverine.

Inoltre la “maxi rissa” Contest of Chaos, le origini di Groot e Demon Wars, il nuovo capitolo dell’universo Marvel reimmaginato da Peach Momoko, ancora una volta in doppia edizione, Marvel Manga Edition e Marvel Artist Edition.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 18 gennaio 2024.

Le uscite Marvel Panini del 18 gennaio 2024

X-Men 28

Gli Incredibili X-Men 409

6,00 €

Contiene: X-Men (2021) #26, Dark X-Men (2023) #2

Fall of X! Krakoa è caduta, ma Kate “Shadowkat” Pryde non si arrende…

…e la “traditrice” deve affrontare la sua furia omicida!

I Dark X-Men di Madelyne Pryor affrontano Orchis in campo aperto!

Inoltre, la prima parte del matrimonio dell’anno: Emma Frost e Tony Stark!

Wolverine 40

Wolverine 444

5,00 €

Contiene: Ghost Rider/Wolverine: Weapons of Vengeance Omega (2023) #1

Il gran finale del crossover fra la serie del centauro fiammeggiante e quella dell’artigliato canadese…

…con risultati infernali!

Chi o cosa è Hellverine, e qual è la sua missione?

Il ritorno di Arma Plus! Con la partecipazione di Jeff Bannister e Talia Warroad!

X-Force 41

X-Force 45

3,00 €

Contiene: X-Force (2020) #44

Fall of X! Finalmente tutti i nodi vengono al pettine!

Mikhail Rasputin scopre la sua carta più importante: Colosso!

Sage, Domino e Deadpool diventano l’ultima speranza di salvezza di X-Force…

…e forse persino di tutta la razza mutante!

Immortal X-Men 16

Immortal X-Men 19

6,00 €

Contiene: Immortal X-Men (2022) #15, X-Men Red (2022) #1

Krakoa è caduta, ma Xavier è ancora lì, deciso a impedire a chiunque di giungere sull’isola!

I nuovi piani di Sebastian Shaw e quelli di Selene!

Su Arakko la guerra civile entra nel vivo con una nuova sfilza di combattenti!

Infine, Exodus e il suo popolo giungono alla terra promessa… forse!

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 61

4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #245/246, Uncanny X-Men Annual (1970) #13

I “maschietti” degli X-Men affrontano un’invasione aliena in una delirante avventura disegnata da Rob Liefeld!

Inoltre, il team affronta la Società dei Serpenti… mentre Atlantide attacca!

mentre Atlantide attacca! Torna alle matite Marc Silvestri, giusto in tempo per il debutto del nuovo Master Mold e per un momento cruciale nelle vite dei mutanti!

Prosegue la riedizione integrale della serie Uncanny X-Men scritta da Chris Claremont!

X-Men: Fall of X 2

16,00 €

Contiene: Alpha Flight (2023) #2, Astonishing Iceman (2023) #2, Children of the Vault (2023) #2, Jean Grey (2023) #2, Uncanny Spider-Man (2023) #1

L’esordio dell’incredibile Spider-Man! E dietro la maschera c’è…?

La minaccia dei Figli della Cripta e le ricostruzioni storiche di Jean Grey!

L’Uomo Ghiaccio da solo contro tutti, e Alpha Flight affronta le Sentinelle canadesi!

Secondo appuntamento con il compendio della saga mutante dell’inverno!

Contest of Chaos

29,00 €

Contiene: Scarlet Witch Annual (2023) #1, Spider-Man Annual (2023) #1, Invincible Iron Man Annual (2023) #1, Fantastic Four Annual (2023) #1, Moon Knight Annual (2023) #1, Spider-Gwen Annual (2023) #1, Venom Annual (2023) #1, X-Men Annual (2023) #1, Avengers Annual (2023) #1

Qualcuno ha messo l’uno contro l’altro i più grandi campioni dell’Universo Marvel! Ma chi può essere stato? …Era Agatha, cari miei!

Il primo della lista è Spider-Man, che tramite un portale approda a una remota e magica città dove viene attaccato da Wolverine!

Anche i Fantastici Quattro vengono gettati nel caos quando la Torcia Umana si scontra con Johnny Blaze, Ghost Rider! Fiamma contro fuoco infernale: chi ne uscirà vincitore?

Pure Iron Man contro Tempesta è uno scontro fra titani da non perdere… ma in tutto questo, chi fermerà i piani di Agatha Harkness?

Spider-Man India: Seva

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Spider-Man India (2023) #1/5

Dopo il suo grande successo in Across the Spider-Verse, Pavitr Prabhakar torna nei fumetti!

Nella Mumbai del suo universo, nasce Lizard e si dimostra la sua versione più feroce di sempre!

Ma nel tentativo di debellarla, il Ragno indiano rischia di mettersi contro tutta la città!

Una storia nuova di zecca scritta dal romanziere di The Time Machine e Meatspace!

Groot: Sradicato

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Groot (2023) #1/5

Una nuova avventura ambientata durante l’infanzia di Groot sul Pianeta X!

Quando degli invasori mostruosi lo attaccano, il futuro eroe cosmico dovrà intervenire per difenderlo!

E il suo destino eroico inizia a compiersi nell’alleanza con un cadetto Kree di nome Mar-Vell!

Testi del cocreatore dei moderni Guardiani della Galassia, Dan Abnett!

Danny Ketch, Ghost Rider: Sangue e Vendetta

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Danny Ketch: Ghost Rider (2023) #1/4

Uno sguardo indietro, alla nascita dello Spirito della Vendetta!

Una guerra tra bande sta scoppiando a New York e Danny Ketch si trova preso nel mezzo.

Una nuova, potente minaccia si staglia all’orizzonte e sarà necessario il ritorno di una vecchia conoscenza: Johnny Blaze!

Il cocreatore di Danny Ketch, Howard Mackie, torna a scrivere le sue avventure!

Demon Wars

Nel Mondo degli Spiriti

Marvel Manga Edition

12,00 €

Contiene: Demon Wars: The Iron Samurai (2022) #1, Demon Wars: Shield of Justice (2023) #1, Demon Wars: Down in Flames (2023) #1, Demon Wars: Scarlet Sin (2023) #1

IL FOLKLORE GIAPPONESE INCONTRA DI NUOVO GLI EROI MARVEL NELLE SPLENDIDE TAVOLE DI PEACH MOMOKO

Dopo avere scoperto di essere la figlia di un Oni, la vita di Mariko è cambiata per sempre. E verrà sconvolta ancor di più dopo la visita di un mondo tra sogno e realtà, popolato da strani esseri: un ragno umano, un samurai vestito di rosso e oro, una strega scarlatta e altri ancora! La pluripremiata autrice Peach Momoko torna a reinventare l’Universo Marvel con una saga fantasy che affonda le radici nei miti giapponesi.

Demon Wars

Marvel Artist Edition

32,00 €

Contiene: Demon Wars: The Iron Samurai (2022) #1, Demon Wars: Shield of Justice (2023) #1, Demon Wars: Down in Flames (2023) #1, Demon Wars: Scarlet Sin (2023) #1

La giovane Mariko si trova catapultata in un mondo popolato da strani esseri: un misterioso guerriero vestito da pantera, un uomofalco, un samurai vestito di rosso e oro…

Ma è un sogno o la realtà? La risposta in una grande saga fantasy in edizione deluxe!

Dopo il successo di Demon Days, il ritorno di Peach Momoko!

L’acclamata autrice giapponese reinventa l’Universo Marvel mescolandone le radici nei miti del Sol Levante.