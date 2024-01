Jujutsu Kaisen: il nuovo capitolo rivela l’ultimo potenziamento di Yuji

Il manga di Jujutsu Kaisen ha raggiunto una nuova fase dell’arco dello Shinjuku Showdown, con mentre Yuji Itadori e gli altri stregoni che hanno dato il loro massimo per infliggere qualsiasi tipo di danno a Sukuna. E pare che il nuovo capitolo della serie ha rivelato uno dei più grandi potenziamenti di Yuji mai visti. Jujutsu Kaisen ha tenuto occupato i lettori nella lotta contro Sukuna che ha visto Yuji e i suoi alleati gettarsi nella mischia dopo la sorprendente sconfitta di Satoru Gojo. E il Re delle maledizioni ha superato ogni singolo sforzo con la sua immensa forza. Ma il manga ha rivelato un breve momento in cui sembra che ci sia speranza.

Jujutsu Kaisen ha rivelato che Sukuna è davvero difficile da sconfiggere molto più di quello che ci si poteva immaginare. E il capitolo precedente della serie ha visto Hiromi Higuruma sacrificare la sua vita per dare a Yuji la possibilità di colpire Sukuna con la spada del boia. Tuttavia il nuovo capitolo, rilasciato di recente, ha rivelato che questo sforzo ha fallito. Tuttavia Yuji sta combattendo al massimo delle sue forze contro Sukuna mostrando più abilità che ha acquisito da quando ha perso Sukuna. Uno di questi è l’importante apprendimento della Tecnica della Maledizione Inversa.

Il capitolo 248 di Jujutsu Kaisen riprende subito dopo che Yuji colpisce Sukuna con il frammento della spada del boia di Higuruma. Sfortunatamente non ha funzionato come sperato. E non dimentichiamo che Sukuna ha ancora il pieno controllo del corpo di Megumi Fushiguro. Colpendo rapidamente Yuji, Sukuna si rende conto che dall’incidente di Shibuya e dai combattimenti del Culling Game, Yuji è riuscito a imparare a guarire con la tecnica della maledizione inversa, visto che il protagonista riesce a guarisce da tutte le ferire che Sukuna gli infligge.

Mentre il combattimento continua, Sukuna si rende conto che il potere più grande di Yuji non è come è riuscito a utilizzare rapidamente più Energia Maledetta. Ma il suo asso nella manica è la volontà indistruttibile che possiede. I fan hanno visto Yuji toccare il fondo per poi riemergere più forte. Ed è qualcosa che anche Sukuna ha notato, e questa volontà sta alimentando il rapido miglioramento di Yuji.

Fonte – Comicbook