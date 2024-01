Bleach ha dominato le trasmissioni televisive nei primi anni 2000, e oggi la serie è tornata in ottima forma. Dopo che la serie originale è stata conclusa nel 2012, Bleach è tornato in TV grazie a Bleach: Thousand-Year Blood War. Il nuovo anime sta affrontando l’amata saga finale del manga di Tite Kubo e, secondo una nuova pubblicazione, l’artista sarà ancora più coinvolto nello show.

Recentemente, Kubo stesso lo ha ammesso quando ha pubblicato una nuova risposta Q&A sul suo blog riservato agli abbonati. Un fan ha chiesto a Kubo del suo ultimo lavoro su Bleach, ed è stato lì che Kubo ha dichiarato di essere più coinvolto nel terzo corso dello show rispetto a qualsiasi altro.

Bleach: Tite Kubo sempre più coinvolto nel progetto animato

“Sto controllando le impostazioni e la produzione della grafica e dello storyboard dell’anime per il terzo cour. Sento che sto iniziando ad essere più coinvolto nei dettagli dello storyboard degli episodi. Normalmente, quando un manga viene adattato in video, l’immagine o il messaggio del manga varia leggermente a seconda del pubblico o del destinatario, quindi il mio compito attuale è colmare le discrepanze tra le diverse scene in dettaglio”, ha condiviso Kubo.

Come si può vedere, Kubo sta facendo molto per Bleach: Thousand-Year Blood War. Il creatore è concentrato nel colmare eventuali divari tra il manga e l’anime mentre supervisiona gli ultimi tagli. Fino ad ora, il nuovo anime di Bleach ha aggiunto parecchi contenuti originali approvati da Kubo, e i fan ne hanno apprezzato l’inclusione. Sembra che il prossimo corso di Bleach seguirà questi passi, quindi i fan meglio prepararsi per alcune sorprese!

Attualmente, Bleach: Thousand-Year Blood War è previsto per il rilascio del terzo corso quest’anno. Se vuoi recuperare gli episodi attuali dell’anime, nessun problema! Bleach è disponibile in streaming in esclusiva su Disney+.

Fonte Comic Book