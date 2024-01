Boruto: Two Blue Vortex: Shikamaru riconosce la vera identità di Boruto

Il manga di Boruto sta ora lavorando sulla seconda parte che tutti conoscono con il nome Two Blue Vortex. E il nuovo capitolo della serie ha rivelato ulteriori aggiornamenti e pare che un personaggio chiave abbia scoperto la sua vera identità in quanto vero figlio di Naruto Uzumaki. Sembra strano leggere questa frase, ma è così. Ricordiamo infatti che poco prima della fine di Naruto Next Generations, quindi la prima parte del manga di Boruto, Kawaki aveva sfruttato il potere di Ada per far credere al resto del Villaggio della Foglia che fosse lui il figlio di Naruto. E la cosa più grave è che ora non solo tutto il Villaggio crede questo, ma sostiene che Boruto abbia ucciso Naruto. E il sesto capitolo ha rivelato che Amado non è l’unico ad aver iniziato ad avere qualche sospetto su alcune cose intorno.

Boruto: Two Blue Vortex vede Boruto tornare al Villaggio della Foglia per raccontare a Sarada e Sumire tutto ciò che ha imparato sui cambiamenti del Decacoda e su ciò che è accaduto a Sasuke. In questa fase del capitolo si scopre della presenza di Shikamaru, il quale pare che abbia ricostruito che Boruto è il vero figlio di Naruto e che qualcuno ha manomesso i suoi ricordi.

Quindi il nuovo capitolo del sequel shonen vede Shikamaru connettersi con Boruto attraverso il jutsu di Ino e il sostituto Hokage rivela che vuole aiutare il giovane Uzumaki. Ma l’attuale posizione che ricopre lo porta a non potersi esporre come vorrebbe. È qui che scopre che Boruto è probabilmente Boruto Uzumaki. Quando Amado iniziò a parlare della possibilità di ricordi inventati, Shikamaru aveva iniziato a interrogarsi sui propri.

Al momento il pupillo di Asuma non è convinto di quello che pensa sul figlio di Naruto e Hinata, ma nota che inizia ad avere più senso quando scambia i posti di Boruto e Kawaki nella sua mente. Il giovane Uzumaki non riesce a confermare o smentire questa teoria prima che il capitolo giunga alla fine poiché Mitsuki gli è alle calcagna. Ma ora il manga ha rivelato un potenziale alleato dato che Shikamaru sembra essere sulla buona strada per capire cosa stia davvero accadendo.

Fonte – Comicbook