Naruto introduce un nuovo tipo di Sharingan

Naruto è tra i manga shonen più famosi di sempre e nonostante si sia concluso da diversi anni, rimane uno dei manga di maggior successo di Shueisha. Sono tante le caratteristiche che rendono unico il manga di Kishimoto e tra questi è impossibile non pensare allo sharingan clan Uchiha. Parliamo infatti di uno dei clan più potenti di sempre, costellata da famiglie e da ninja incredibilmente forti. Basti pensare a Itachi, Madera e lo stesso Sasuke, che hanno sempre dimostrato di essere un passo avanti a tutti. Kishimoto ha introdotto diversi tipi di Sharingan, come anche il loro sviluppo, ma con il presente articolo vogliamo riportare un nuovo tipo di Sharingan nel franchise shonen.

Questa novità arriva con il nuovo videogioco di Cyber Connect 2, intitolato Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections. La modalità storia del gioco presenta una storia originale con un nuovo ninja. Si tratta di una donna ed è un Uchiha. Il suo nome è Nanashi Uchiha e si scopre che è stata sigillata dai progenitori del Villaggio della Foglia secoli fa. E una volta liberata, Nanashi rivela tutto il suo incredibile potere.

Cresciuta nel periodo degli Stati Combattenti, Nanashi è un soldato addestrato per combattere il clan Senju. Ciò significa che Nanashi aveva abilità radicate, come anche uno Sharingan molto potente. Infatti si scopre che Nanashi può persino attivare il Mangekyo Sharingan, diventando così il terzo Uchiha in assoluto a sbloccarlo.

Secondo il videogioco di Cyber Connect 2, lo Sharingan di Nanashi le ha permesso di manipolare Tsukuyomi e Amaterasu. Con quest’ultima tecnica, Nanashi ha la capacità di manipolare la fiamme nere di Amaterasu, il che è decisamente terrificante. Inoltre, il suo Mangekyo Sharingan le permette di attivare una tecnica illusoria (genjutsu) che si chiama Yachihoko. Questa consente a Nanashi di influenzare gli altri cancellando i loro ricordi o impiantando falsi ricordi nelle loro teste. Inoltre, la tecnica potrebbe marcare il chakra degli sconosciuti e in qualche modo sottrarlo. Questo ninja è quindi assolutamente potente in battaglia.

Fonte – Comicbook