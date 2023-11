Tra le uscite J-POP Manga del 29 novembre 2023 si segnala il ritorno di una delle storie musicali più belle di sempre, in cui ritroviamo il giovane Dai Miyamoto alle prese con la scalata del mondo del jazz che lo porterà a essere Il Miglior Jazzista del mondo in Blue Giant Supreme 1.

Continua il thriller psicologico La nave di Teseo 7, e la dolcissima storia di Hyouka 14.

Proseguiamo con l’isekai fantasy Re zero stage IV 4, Shadow House 13, Zombie 100 13, e l’attesissimo finale della serie shonen più famosa degli ultimi tempi, Tokyo Revengers 31. Concludiamo il tutto con l’avvincente e sexy storia di World’s End Harem 14, e il primo volume della re-edition di Tokyo Ghoul 1.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 29 novembre 2023.

Le uscite J-POP Manga del 29 novembre 2023

Blue Giant supreme 1

Di Shinichi Ishizuka

€ 15,00

Dai Miyamoto è partito da solo per la Germania. Senza alcun aggancio e senza sapere il tedesco, tutto ciò che porta con sé sono il suo sax tenore e una grande determinazione. “Io diventerò il più grande jazzista del mondo!” La sua sfida inizia con la ricerca di un luogo in cui esercitarsi. Le peculiari sonorità di Dai riusciranno a conquistare anche l’Europa?

La nave di Teseo 7

Di Toshiya Higashimoto

€ 7,50

Satsuki Kimura anticipa Shin, presentandosi assieme a Suzu a casa di Noriko Sasaki. Quanso quest’ultima rivela alle sue ospiti di aver visto l’assassino, Satsuki pone Suzu di fronte a una scelta crudele. Riuscirà Shin ad arrivare in tempo per impedire questa nuova tragedia?

Hyouka 14

Di Honobu Yonezawa e Taskohna

€ 5,90

Su insistenza della sorella maggiore, Hotaro, studente pigro e indolente, si ritrova a iscriversi al Club di Letteratura del liceo, per evitare che questo venga chiuso. Un’esperienza che riserverà al ragazzo molto più di quanto non prometta. In compagnia di una gang di nuovi amici, il ragazzo dovrà infatti sfoderare tutte le sue abilità di detective e indagare su un misterioso incidente avvenuto nel Club stesso oltre trent’anni prima… Mayaka ha finalmente ricevuto un piccolo riconoscimento per i suoi manga, che non ha mai smesso di disegnare. Nel frattempo, la ragazza rimarrà sempre più coinvolta nella faida tra i due gruppi che stanno dividendo il club di ricerca sui manga: la fazione disegno e la fazione lettura…

Re zero stage IV 4

Di Tappei Nagatsuki, Yu Aikawa e Haruno Atori

€ 6,50

Trasportato all’improvviso in un mondo parallelo, Subaru Natsuki, un hikikomori scansafatiche, si ritrova a dover affrontare pericolose avventure e intrighi di palazzo, armato solo del potere di “riavvolgere” gli eventi, tornando indietro nel tempo fino a punti prestabiliti. Peccato che ogni volta, per attivare questa sua abilità, il ragazzo debba lasciarci le penne! Dopo la battaglia contro il Culto della Strega, Subaru e la ragazza che ama, Emilia, dovranno affrontare una nuova sfida, verso il luogo conosciuto come il Santuario. Una prova dopo l’altra, i due eroi si avvicineranno sempre più al confronto con un nuovo, temibile avversario: Echidna, la strega dell’avidità. La scena si sposta al Santuario, luogo consacrato a una strega… Subaru Natsuki, un liceale trasportato all’improvviso in un mondo parallelo, riesce a sconfiggere Accidia, Arcivescovo del Culto della Strega, e a ricongiungersi con Emilia. Finalmente i due giovani si riconciliano, lasciandosi alle spalle la loro dolorosa separazione, e decidono di raggiungere Ram e gli abitanti del villaggio che li attendono al Santuario. Tuttavia altri problemi li attendono in agguato, in quel luogo misterioso…

Shadow’s house 13

Di Somato

€ 6,50

In una gigantesca e sperduta villa vive una famiglia di aristocratici senza volto, vere e proprie ombre i cui unici tratti distinguibili sono le misteriose silhouette. Al loro servizio, come domestici, un gruppo di allegre bambole viventi, che trascorrono la maggior parte del loro tempo a ripulire la fuliggine emessa dai padroni. Tra queste spicca Emilico, cameriera personale della figlia minore Kate, ancora in corso di apprendistato. Chi sono realmente gli abitanti della villa? Quali pericoli e oscuri segreti incontreranno Emilico e Kate, avventurandosi nei meandri della società delle ombre? La caccia ai senza poteri ha minato l’ordine interno della villa. Una minuziosa opera di deduzione porterà alla luce la verità che si cela dietro a questa farsa. Ma chi è il vero colpevole?

Zombie 100 13

Di Haro Aso e Kotaro Takata

€ 5,90

Dopo anni duri come impiegato “schiavo” in un’azienda che lo sfrutta, Akira ha sentito il proprio spirito spezzarsi. Depresso, dopo il lavoro non fa che guardare film horror sugli zombi, con occhi spenti e… invidiosi: sopravvivere a un’apocalisse zombi, pensa, sarebbe meglio delle sue attuali giornate. Una mattina, Akira si imbatte nel portiere del suo condominio mentre questi sta pranzando. Un incontro all’apparenza banale, se non fosse che il pasto è un inquilino! Di colpo, il mondo è cambiato e l’intera città pullula di morti viventi ma, anche se gli tocca correre per salvarsi la vita, Akira non si è mai sentito più libero. Inizia così per lui la missione di completare un importante obiettivo: realizzare tutti i 100 punti sulla sua lista dei desideri prima che anche lui diventi uno zombi! Shizuka è stata morsa da uno zombi. Akira e gli altri, per salvarla, decidono di fidarsi di Tsurumi, il ricercatore determinato a trovare un vaccino per il virus, e la portano nel centro di ricerca per sottoporla alle sue cure. La loro unica speranza risiede nel sangue di Izuna, una ragazza morsa dagli zombi che non si è trasformata… Poi dal cielo sopra lo stabilimento farmaceutico arriva un elicottero! Che cosa si nasconde dentro il centro di ricerca , e quale sarà l’obiettivo della squadra speciale che vi ha fatto irruzione?

Tokyo Revengers 31

Di Ken wakui

€ 6,50

Mikey libera il suo impulso oscuro e finalmente si fa luce sul mistero che avvolge i viaggi nel tempo. Il passato e il presente del nostro eroe si ricongiungono e si conclude così la vendetta di Takemichi e dei suoi compagni d’avventura!

World’s end harem 14

Di Link e Kotaro Shono

€ 6,50

Tokyo, 2049. L’era “post-vaccino” è cominciata ma gli uomini, finalmente tornati a fare parte della società, hanno perso il desiderio e la loro capacità riproduttiva. Solo Riku, un ragazzo all’apparenza come tutti gli altri, avverte il verificarsi di uno “strano fenomeno” nel proprio corpo…

Tokyo ghoul Deluxe 1

Di Sui Ishida

€ 16,00

I Ghoul vivono tra noi! All’apparenza identici alle persone, si distinguono da queste, in realtà, per un tratto agghiacciante: la loro brama di carne umana. Sullo sfondo di una Tokyo territorio di caccia di queste creature, lo studente universitario Ken Kaneki sopravvive all’attacco di un Ghoul, ma a un costo che potrebbe fargli rimpiangere di avercela fatta: è infatti ora diventato il primo ibrido tra umano e Ghoul. Intrappolato tra due mondi, incapace di dimenticare la sua umanità ma anche di sopprimere la sua nuova e terribile fame, Ken deve ora imparare a conoscere il nuovo se stesso, a padroneggiare i suoi poteri e… a sopravvivere alle guerre per il territorio e agli sconvolgimenti che lo attendono nella società dei Ghoul!

