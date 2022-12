Pronti per il Jazz?

Blue Giant a quanto pare ha condiviso il primo trailer per il lungometraggio animato dedicato al manga sulla musica edito anche in Italia da J-POP Manga. La prima clip sembra promettere bene e l’essenza della versione cartacea sembra trasparire tutta, almeno dalle prime scene.

Lo spettacolare trailer si apre con il protagonista che suona il Sassofono sotto la neve, intento a migliorare il suo fiato per quanto riguarda l’utilizzo dello strumento. Successivamente vediamo la presentazione degli altri membri della band, intenti a crescere e portare a un livello superiore il loro talento.

Il trailer mostra anche la data di uscita del film, fissata per il 17 febbraio del 2023. TOHO animation porta al pubblico un meraviglioso trailer montato sotto la base di una musica incalzante e celebrativa, mostrando fin da subito il rispetto verso la musica da parte di Blue Giant.

Blue Giant: la potenza della musica nel primo trailer del film anime

Yuzuru Tachikawa (Death Parade, Mob Psycho 100 tutte e tre le stagioni, Deca-Dence) dirige il film presso lo studio NUT. NUMBER 8, l’editore del manga Blue Giant e il direttore della storia del manga Blue Giant Supreme, stanno scrivendo la sceneggiatura. TOHO animation distribuirà il film. Tutto arriva da ANN.

La pianista di fama mondiale Hiromi Uehara compone le musiche originali che il trio jazz JASS esegue all’interno del film e suonerà il pianoforte per il personaggio di Yukinori Sawabe. Il sassofonista Tomoaki Baba suona il sassofono per il personaggio di Dai. Shun Ishiwaka, il batterista della Millennium Parade band, suona la batteria per Shunji Tamada. Insomma dei musicisti acclamati suoneranno gli strumenti dei personaggi nel film.

Miyamoto Dai è un ragazzo appassionato di basket, e trascorre le sue giornate con la sua passione. Dopo aver assistito a un’esibizione di jazz la sua vita cambia e capisce che la sua strada riguarda la musica. Un tema molto forte e sentito da molte persone e forse questo, potrebbe essere la chiave portante del futuro successo del film.

Voi avete letto il manga? Se sì avete preso bene la notizia di questo lungometraggio? A quanto pare sembra molto interessante e intanto attendiamo la data di uscita italiana. Il manga in Italia è serializzato da J-POP.

Fonte ANN – YouTube