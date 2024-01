One-Punch Man: ONE è pronto a serializzare un nuovo manga!

One-Punch Man è uno dei manga seinen più iconici e amati dai fan di tutto il mondo. Disegnato da Murata e scritto da ONE, quest’ultimo ha dimostrato di essere un lavoratore instancabile nel mondo dei manga. Infatti oltre al già menzionato One-Punch Man, il mangaka è ancora conosciuto per aver realizzato Mob Psycho 100, che hanno ricevuto adattamenti anime di spessore. Conosciuti per la loro azione frenetica che ha conquistato un discreto seguito, il mangaka di Saitama e Mob mira a continuare una storia che ha recentemente pubblicato. Dopo il successo del suo capitolo iniziale, la nuova storia di ONE ha annunciato la sua serializzazione. Questo significa che i lettori presto potranno esplorare più da vicino il mondo di “Bugs”.

Bug Ego ha debuttato sulle pagine di Young Jump lo scorso aprile. ONE ha presentato una storia bizzarra incentrata su un mondo in cui emergono glitch che possono cambiare il futuro, se le condizioni sono soddisfatte. Ad oggi, ONE ha continuato a lavorare su One-Punch Man, ma anche sulla nuova serie manga Versus. E adesso possiamo riportare con certezza che Bug Ego rilascerà più capitoli in futuro.

Fortunatamente, ONE non sarà il solo a concentrarsi sulla storia di Makoto e Takehiro, in quanto sarà affiancato dal mangaka Kiyoto Shitara. L’annuncio è risale ad un recente numero di Weekly Young Jump, che confermava la serializzazione di Bug Ego. Tuttavia non ci sono informazioni su quando saranno pubblicati i nuovi capitoli.

Per quanto riguarda Bug Ego, le vicende ruotano attorno a Makoto Hitsujiya, il protagonista che si trasferisce in una nuova scuola superiore. Qui incontra uno strano compagno di classe di nome Takehiro Kokudou. Kokudou gli presenta i cosiddetti Bugs, una varietà di fenomeni che producono determinati risultati solo se vengono eseguite specifiche azioni sequenziali. A poco a poco, l’amicizia tra Hisujiya e Kokudou cresce man mano che approfittano delle condizioni pratiche (e talvolta oltraggiose) per attivare insetti che trascendono le leggi della scienza e dell’umanità. Seguendo le orme di Kokudou, Hitsujiya diventa dipendente dall’attivazione di queste anomalie. Ma quando scopre una bizzarra serie di condizioni necessarie per un ridicolo insetto che può cambiare il suo futuro, la sua curiosità potrebbe avere gravi conseguenze.

Fonte – Comicbook