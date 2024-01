One Piece – Netflix: Inaki Godoy parla della pressione di interpretare Rufy

Monkey D. Rufy ha guidato One Piece e continua a farlo da oltre vent’anni. Non a caso si tratta di uno dei personaggi principali di una serie manga più famosi e amati in tutto il mondo. Disegnato dall’intramontabile Eiichiro Oda, il pirata è un punto fermo tra i fan da più tempo di quanto molti possano ricordare. Nessuno pensava che Rufy potesse essere interpretato nella vita reale, ma l’attore Inaki Godoy ha dimostrato a tutti che si sbagliavano. Il giovane attore infatti ha centrato in pieno il suo punto di vista su Rufy nella prima stagione del live-action di Netflix. Tuttavia non ha nascosto che la pressione del ruolo a volte lo ha messo alla prova.

A rivelare questo nuovo aneddoto ci pensa direttamente Godoy. Infatti l’attore ha rilasciato un’intervista a The Laterals. Apparso sulla copertina della rivista, l’attore messicano ha parlato della sua carriera in crescita che include One Piece. E in questa occasione ha condiviso il suo amore per Rufy e, anche se all’inizio il ruolo lo ha messo sotto pressione, il personaggio è cresciuto in lui in breve tempo.

“Ci sono stati momenti in cui è stato molto difficile, e la pressione di tutto ciò mi ha messo a dura prova“, confessa Godoy. Ma continuare a interpretare Rufy per molto tempo lo ha aiutato e in un certo senso, quasi in automatico, “il suo spirito ha preso il sopravvento su di me“. Ha anche detto che una volta entrato nel personaggio, Rufy.

Naturalmente, i fan di One Piece sapranno di cosa sta parlando Godoy. Rufy è un personaggio molto popolare, ma non è difficile da comprendere. Il capitano della ciurma di Cappello di Paglia è fondamentalmente un libro aperto. Sicuramente ha i suoi momenti seri, ma il pirata è interessato solo alla libertà e all’avventura. L’atteggiamento disinvolto del pirata ha aiutato Godoy a rilassarsi sul set, e la sua interpretazione di Rufy è andata molto bene.

Dopotutto, i fan di One Piece sono stati i primi a lodare l’adattamento live-action di Netflix, e questo ha portato alla conferma di una seconda stagione del live-action. Quindi i fan avranno modo di rivedere ancora Godoy interpretare Rufy.

