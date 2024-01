One Piece – Netflix: a che punto si trova la produzione della seconda stagione?

La seconda stagione del live-action di One Piece è in lavorazione e Mackenyu, il giovane attore che interpreta Roronoa Zoro, ha potuto parlare recentemente di alcune sorprese in arrivo nella prossima stagione. Il debutto live-action di One Piece sarà ricordato sicuramente come uno degli adattamenti più apprezzati degli ultimi anni. Infatti per diverse settimane dal suo debutto, il live-action ha preso il sopravvento rimanendo stabilmente nella top 10. Ecco perché non è stata una sorpresa scoprire che Netflix aveva in programma di riportare la serie live-action per un’altra stagione nel prossimo futuro.

La seconda stagione di One Piece è ancora lontana, e al momento non abbiamo modo di poter riportare quali archi narrativi del manga saranno adattati. Recentemente però, Mackenyu è tornato a parlare del suo ruolo e di come si è preparato a interpretare Zoro. E oltre a questo, ha anche lasciato alcune anticipazioni su ciò che potrebbe accadere nel futuro di One Piece. L’attore ha però messo in chiaro che al momento non esiste una sceneggiatura o una data di ripresa per la nuova stagione. Ma non ha nascosto il forte entusiasmo per l’introduzione di un nuovo personaggio.

Mackenyu infatti è molto emozionato per la seconda stagione di One Piece. “Non so assolutamente cosa succederà. Non c’è ancora nessuna sceneggiatura o data di ripresa per ora, quindi non c’è molto che posso condividere al riguardo” dice l’attore. Ma per quanto riguarda ciò che è stato confermato, Mackenyu è entusiasta di vedere Chopper. Quindi, anche se non si tratta di un’anticipazione concreta sul futuro della serie, è anche una conferma che la seconda stagione non è ancora così avanti nella sua produzione.

Questo è dovuto agli scioperi WGA e SAG-AFTRA che si sono protratti verso la fine dello scorso anno. E dopo la conclusione di queste importanti manifestazioni, la produzione della serie è entrata a pieno ritmo. Deve ancora esserci la comunicazione di una potenziale data o finestra di rilascio, ma potremmo considerare una potenziale uscita nel 2025 per i nuovi episodi. Chiaramente tutti i fan non stanno nella pelle, ma varrà la pena aspettare soprattutto se Netflix si ripeterà come con la prima stagione.

Fonte – Comicbook