One Piece: Eiichiro Oda celebra i 30 anni di Detective Conan

One Piece è senza alcun dubbio una delle serie shonen più famose e longeve di sempre, ma non è chiaramente l’unica. Infatti oltre al manga di Eiichiro Oda non si può non parlare di quello di Gosho Aoyama, ossia Detective Conan. Quest’ultimo e One Piece sono tra i franchise anime e manga più longevi. La storia incentrata sulle prove e le sofferenze del detective Conan ha un po’ di vantaggio sui Pirati di Cappello di Paglia. Poiché sia l’adattamento manga che quello anime della serie continuano fino ad oggi, Detective Conan ha ricevuto un omaggio molto importante proprio da Eiichiro Oda per i 30 anni di Detective Conan.

Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Eiichiro Oda commemorating Detective Conan's 30th anniversary pic.twitter.com/MGNuffR6xl — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) January 11, 2024

Al momento, Detective Conan ha superato i millecento episodi dell’anime, con One Piece solo pochi episodi dietro. Di fatti, proprio come l’anime di Toei, anche quello di TMS Entertainment ha lavorato a tante stagione anime e diversi lungometraggi. Al giorno d’oggi infatti si contano ben ventisei film. A differenza di One Piece, la serie shonen nata dalla mente di Gosho Aoyama ha visto anche una serie di spin-off rilasciati in passato.

Quest’anno però, i fan si interfacceranno con un altro lavoro di Oda. Stiamo parlando dell’ormai prossimo debutto dell’adattamento anime di Monsters su Netflix. Si tratta di una storia che si svolge nel mondo di One Piece, anche se potrebbe essere complicato definirlo uno spin-off. Questo perché le vicende si svolgono su una linea temporale che precede quella di Rufy e della sua ciurma. Ironicamente, Monsters ha debuttato lo stesso anno di Detective Conan.

Il mangaka di One Piece è da tempo un fan di tanti anime che si distaccano da One Piece. Chiaramente, Oda è un fan di detective Conan e recentemente abbiamo anche riportato le considerazioni dei due mangaka coinvolti in una intervista imperdibile. I numeri del manga di Gosho Aoyama sono in continua crescita. Basti pensare che con oltre 270 milioni di copie vendute, è il terzo manga di sempre per numero di vendite, e si distingue per l’originalità del genere, poiché il giallo è alquanto raro nei manga.