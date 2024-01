Studio Ghibli: Leonardo di Caprio ha presentato a Scorsese il mondo di Miyazaki

Lo Studio Ghibli è lo studio di animazione giapponese più famoso in ogni angolo del mondo, oltre che in patria. Si tratta infatti di un’azienda che da decenni è lodata da tutti per i suoi film di livello incredibile. Da Il mio vicino Totoro a Ponyo, Ghibli ha contribuito a spianare la strada all’attuale dominio degli anime. Uno dei film più caratteristici è la Citta Incantata, che nel 2003 si è aggiudicato il premio oscar per il miglior film di animazione. Si scopre che tutti sono fan dei film di Studio Ghibli, persino Leonardo Di Caprio! Infatti la stella di Hollywood ha introdotto un grandissimo regista al mondo di Hayao Miyazaki, trasformandolo in un fan.

Di recente, Di Caprio ha condiviso questa confessione con i fan mentre faceva una chiacchierata approfondita con Scorsese alla luce della premiazione di The Killer of the Flower Moon. In questa occasione Di Caprio ha parlato dei vari film che ha realizzato con il regista. La coppia ha poi confessato le loro ispirazioni e Di Caprio ha rivelato di aver mostrato a Scorsese alcuni film dello Studio Ghibli tra cui La Città Incantata e la Principessa Mononoke.

Naturalmente, questa confessione ha fatto impazzire i fan. Di Caprio è un attore intoccabili nonché una star di Hollywood, e per quanto riguarda Scorsese non c’è bisogno di presentazioni. Il pluripremiato regista è nel settore da anni, quindi è molti di impatto immaginare la coppia guardare i capolavori di Hayao Miyazaki.

Tuttavia la confessione di Leonardo Di Caprio non dovrebbe sorprendere. L’anno scorso, l’attore ha rivelato che uno dei suoi film preferiti di tutti i tempi è la Principessa Mononoke, ma in generale apprezza moltissimo gli anime. Tra questi c’è anche Akira. Di fatti diversi anni fa su MTV, l’attore aveva addirittura in mente un profetto per un adattamento live-action.

“Sono un grande fan degli anime giapponesi” dice DiCaprio. “So che ci sono molti fan fedeli là fuori e fan sfegatati, quindi cercheremo di fare il miglior lavoro possibile e non realizzeremo il film finché la sceneggiatura non sarà completa nella forma giusta“.

