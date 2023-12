La pellicola “Il ragazzo e l’airone” dello Studio Ghibli ha conquistato il cuore del pubblico nordamericano e giapponese, balzando al vertice dei film più visti nel suo weekend di apertura: noi in Italia siamo ancora in attesa, visto che arriverà nelle sale nostrane a partire dal primo gennaio. Originariamente presentato come il canto del cigno del maestro regista Hayao Miyazaki, il film si è trasformato in un trionfo senza precedenti per lo studio, spingendo la casa di produzione a intraprendere con ancora più fervore la creazione di “How Do You Live”. Un prossimo documentario, in arrivo nelle sale giapponesi, non solo svelerà i dietro le quinte dell’ultimo capolavoro dello Studio Ghibli, ma si addentrerà anche nei meandri della mente del leggendario regista Hayao Miyazaki.

Nonostante Miyazaki avesse inizialmente annunciato il suo ritiro dopo l’uscita de “Il ragazzo e l’airone”, il regista ha successivamente cambiato rotta. Tornato alla Ghibli con una serie di nuovi progetti, Hayao, sebbene avvicinandosi agli 80 anni, mostra chiaramente la sua volontà di continuare a creare film anime per il futuro. Da quando il nuovo film Ghibli è giunto sul grande schermo, ha riscosso un plauso unanime da parte di critici e appassionati di cinema, alimentando le speranze che “How Do You Live” possa seguire le orme de “La Città Incantata” e aggiudicarsi l’ambito Premio Oscar come miglior film d’animazione.

Studio Ghibli pubblica un nuovo documentario su Hayao Miyazaki

Il documentario inedito farà il suo debutto sul canale televisivo giapponese NHK General il 16 dicembre. Nonostante l’assenza di una conferma ufficiale da parte di Ghibli o NHK riguardo a una distribuzione internazionale, è probabile che i fan occidentali degli anime avranno il privilegio di goderselo in futuro. Il precedente documentario che si immerse nel mondo di Ghibli e Miyazaki, “10 anni con Hayao Miyazaki”, alla fine raggiunse gli schermi online grazie a NHK, portando gioia ai fan degli anime in tutto il mondo.

“Il ragazzo e l’airone” mentre al centro Mahito, un ragazzo di 12 anni che si trova a navigare nelle acque tumultuose di una nuova città dopo la tragica scomparsa di sua madre. Tuttavia, quando un airone parlante gli rivela che sua madre è ancora viva, Mahito intraprende una straordinaria avventura attraverso una torre abbandonata alla sua ricerca, svelando così le porte verso un mondo completamente nuovo.

Fonte Comic Book