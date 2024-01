L’autore di “Jujutsu Kaisen,” Gege Akutami ha dichiarato senza mezzi termini: “Non mi interessa chi muore, basta che renda la storia interessante. Non importa quanto sia buio.” Questa audace affermazione getta uno sguardo profondo nella mente del mangaka e nella natura intensa e imprevedibile della sua opera.

Akutami con il suo stile narrativo unico, ha trasformato “Jujutsu Kaisen” in un vortice di azione, oscure arti magiche e, soprattutto, sacrifici significativi. La sua filosofia creativa si riflette nell’incertezza che avvolge i destini dei personaggi, contribuendo a mantenere gli spettatori incollati alle pagine del manga o agli schermi dove proiettato l’anime.



La mancanza di attaccamento a personaggi chiave è diventata una firma distintiva di “Jujutsu Kaisen.” La narrazione oscura e avvincente ruota attorno all’idea che la morte, piuttosto che essere evitata, diventi uno strumento per intensificare la trama. Questo approccio non convenzionale aggiunge una tensione costante, poiché chiunque, indipendentemente dal loro ruolo nella storia, è potenzialmente in pericolo.

La maestria di Akutami nell’integrare il buio nella trama senza compromettere la coerenza è evidente in ogni capitolo. La morte diventa una forza catalizzatrice, alimentando il flusso narrativo invece di fermarlo. Questo contrasto tra la crudele indifferenza verso la vita dei personaggi e l’attenzione ai dettagli nella costruzione del mondo di “Jujutsu Kaisen” è ciò che lo rende un’opera unica nel suo genere.

During its initial phase, Jujutsu Kaisen manga was in danger of getting cancelled/axed due to low reception from audience

So, Gege was ready to permanently kill Yuji when he died in Chap-9 and wrap up the manga in few more chaps before it gets axed https://t.co/dl7EKvj9pa

