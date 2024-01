Monsters: l’anime contiene una scena post-credit con One Piece

Il one-shot Monsters di Eiichiro Oda ha fatto ufficialmente il suo debutto su Netflix con un episodio speciale ora visibile. E come si poteva immaginare, questo episodio speciale contiene una scena post-credits che si ricollega a One Piece. In particolar modo si scopre che questo riconduce a un sorprendente cameo di uno dei componenti dei Cappelli di Paglia.

Monsters è un one-shot scritto e disegnato da Eiichiro Oda nel 1994 e in questo anno ha debuttato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Quindi molto prima che Oda disegnasse One Piece. Ma come i fan avevano visto nella storia di One Piece, Monsters ha in realtà un legame canonico con il manga sui pirati attraverso il misterioso spadaccino, Shimotsuki Ryuma, e i suoi legami con Wano.

Da oggi Monsters è disponibile per la visione in streaming su Netflix. E questo rivela una parte molto importante del passato di Ryuma prima che il suo zombie a Thriller Bark in One Piece. E gli appassionati avranno sicuramente notato come il doppiatore di Roronoa Zoro ha dato la sua voce come narratore dello speciale dell’anime. Questo collegamento con One Piece, però, va oltre in quanto nei momenti finali c’è una scena post-credits che rivela l’incontro inedito di Zoro con Ryuma a Thriller Bark.

Diretto da Sunghoo Park per la produzione E&H, Monsters ha una durata di 25 minuti. Netflix anticipa lo speciale dell’anime mettendo in risalto il percorso di un samurai che lo porta da una giovane cameriera la cui città natale è stata distrutta da un drago. Nonostante non sia intenzionato a cacciarsi nei guai, sono loro a trovare lui. Tra i doppiatori di questo speciale menzioniamo Yoshimasa Hosoya nei panni di Ryuma, Kana Hanazawa nei panni di Flare, Hiroki Tochi nei panni di Cyrano, Mitsuaki Madono nei panni di D.R. e Katsuhito Nomura nei panni del Maestro.

Monsters arricchisce un momento chiave della storia di One Piece. Di fatti non solo si può vedere una delle imprese leggendarie di Ryuma come spadaccino nel suo periodo migliore, ma anche ulteriori legami sul motivo per cui Wano è uno degli archi narrativi più grandi nella storia di One Piece.

