Tra le uscite Planet Manga del 25 gennaio 2024 troviamo il volumetto del popolare webtoon coreano Noblesse, oltre agli esordi di Mi Togli il Respiro e Hirano e Kagiura, spin-off di Sasaki e Miyano.

Inoltre il nuovo cofanetto della Serie Nera di Berserk e il sesto volume dell’edizione Deluxe, oltre ai volumi conclusivi dei manga DC Comics Superman vs. Food, One Operation Joker e Batman: Justice Buster.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 25 gennaio 2024.

Le uscite Planet Manga del 25 gennaio 2024

Ennead 1

15,00 €

I MITI EGIZI PRENDONO VITA IN UN INCREDIBILE BOYS’ LOVE

Scopri il mito di Iside e Osiride e la contesa tra Horus e Seth! Da un webtoon sorprendente per ambientazione e scelta dei personaggi, interamente a colori, il mito di Osiride rivisitato in chiave boys’ love. Inganni, intrighi, battaglie e… desiderio! Tutto questo è Ennead!

Noblesse 1/3 – Cofanetto

44,70 €

ARRIVA IN ITALIA IL POPOLARE WEBTOON COREANO! UN SUCCESSO DA 3 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI A CAPITOLO!

Il vampiro Cadis Etrama Di Raizel si è risvegliato nella Corea odierna dopo un sonno durato 820 anni. Ad attenderlo, il suo fedele servitore, Frankenstein, che ora è il preside di una scuola superiore locale. Presto i due dovranno combattere contro l’Unione… Tutta la prima serie comodamente raccolta in un imperdibile box. Ogni cofanetto raccoglierà una stagione completa.

LA SERIE DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Noblesse 1

14,90 €

IL POTERE DEI VAMPIRI

Il ritorno di Cadis Etrama Di Raizel è stato provocato da forze misteriose che desiderano il suo potere. Frankenstein, suo fedele servitore e preside dell’illustre istituto Yeran, dovrà aiutarlo a familiarizzare con gli usi e i costumi della modernità.

LA SERIE DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Noblesse 2

14,90 €

L’Unione è disposta a tutto pur di recuperare la bara di Rai, che ritiene essere la chiave per ottenere il potere dei vampiri. Per Frankenstein e il suo padrone si profila uno scontro per ristabilire la sicurezza e preservare l’istituto Yeran…

LA SERIE DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Noblesse 3

14,90 €

Di fronte all’ennesima atrocità perpetrata dall’Unione, M-24 ha salvato Shinwoo e ora assieme a M-21 è pronto alla fuga. Ma basterà la buona volontà a mettere in ginocchio due dei più potenti assassini dell’organizzazione?

LA SERIE DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Berserk Collection Serie Nera 41

5,50 €

LE ULTIME TAVOLE DEL SENSEI MIURA

L’ultimo numero della saga del Guerriero Nero realizzato direttamente dal compianto maestro Kentaro Miura! Caska ha finalmente recuperato il senno perduto… Ma l’onirico viaggio di Shilke e Farnese non ha certo guarito tutte le ferite del suo animo martoriato. Riuscirà ad affrontare i ricordi che l’incontro con Gatsu le riporterà alla mente?

Berserk Collection Serie Nera

Cofanetto 8

33,00 €

Contiene: Berserk Collection Serie Nera 36/41

IL FANTASTICO SI FONDE AL REALE E LE CREATURE DELLA FANTASIA IMPERVERSANO

Saliti sulla nave di Roderick, Gatsu e compagni vorrebbero lasciarsi alle spalle orrori e sofferenze. Sulla rotta, però, troveranno nemici pronti a rallentare il loro cammino, visto che Grifis, squarciando Ganishuka con la spada del Cavaliere del Teschio, ha stravolto il mondo.

Berserk Collection Serie Nera – Cofanetto 36/41 Vuoto

7,90 €

Berserk Deluxe 6

50,00 €

Il capolavoro di Kentaro Miura riproposto in un’elegante edizione per collezionisti! A stento sopravvissuto all’Eclissi e agli altri orrori che imperversano sulla sua strada, Gatsu continua la sua rabbiosa lotta contro gli Apostoli e i loro seguaci. Ora, però, quei mostri non saranno i soli nemici che sarà costretto ad affrontare: i membri dell’Ordine della Santa Catena Ferrea, infatti, sono sulle sue tracce!

Mi Togli il Respiro 1

7,00 €

LA MUSICA È CIÒ CHE CI UNISCE.

Yano è un flautista molto rispettato, Shizuki un sassofonista playboy ed entrambi suonano assieme. Peccato che siano come cane e gatto. Nessuno, ma proprio nessuno, penserebbe che tra i due ci possa essere nient’altro che una reciproca sopportazione. Ma si sa… Gli opposti si attraggono! Un nuovo appassionante Boys’ Love!

Hirano e Kagiura 1

7,00 €

L’ATTESISSIMO SPIN-OFF DI SASAKI E MIYANO!

La nuova opera di Shou Harusono in grado di far sospirare qualunque appassionato di Boys’ Love! Kagiura si innamora subito della dolcezza del compagno con cui divide la stanza nel dormitorio scolastico, ma cosa prova Hirano per lui? Una storia emozionante continuamente in bilico tra amicizia e amore!

The Witch and the Beast 7

7,00 €

L’INSEGUIMENTO DELLA STREGA DELLA MALEDIZIONE CONTINUA!

Per ottenere nuove informazioni, Ashaf e Guideau sono costretti ad affidarsi all’enigmatico Ponte, un essere tanto potente quanto ambiguo. Saranno in grado di districarsi tra gli intrighi politici del mondo dei vampiri o finiranno per esserne fagocitati?

Yawara! 3

Ultimate Deluxe Edition

15,00 €

L’OPERA CHE HA RESO FAMOSO IL MAESTRO URASAWA

Yawara affronterà la sua prima vera gara… a Budokan! La stessa domenica, però, i suoi compagni del club di Judo del liceo Musashiyama dovranno superare le eliminatorie per il torneo nazionale. Ce la faranno senza il suo aiuto? Il capolavoro sportivo del maestro Naoki Urasawa continua il suo cammino, in una nuova edizione, con tavole a colori e vignette ridisegnate. Imperdibile per tutti i suoi fan!

Superman Vs. Food 3

7,00 €

GRAN FINALE!

L’ultimo, imperdibile ed emozionante appuntamento con il manga comico-culinario con protagonista Superman e il cibo giapponese! Tra una prelibatezza e l’altra, tra un nemico da affrontare e un amico con cui passare il tempo, l’Uomo d’Acciaio troverà il tempo di mangiare nuovi e incredibili piatti e di prendere la più importante decisione della sua vita!

One Operation Joker 3

7,00 €

ULTIMO NUMERO!

A Gotham si fa sentire sempre di più l’assenza di Batman e c’è chi è deciso a fare qualunque cosa pur di trovarlo. Nel frattempo, il piccolo Bruce continua a frequentare l’asilo e a vivere con il suo improbabile padre: Joker! Riuscirà Battino a crescere nella maniera giusta per diventare il grande Uomo Pipistrello?

Batman: Justice Buster 3

7,00 €

BATMAN COME NON LO AVETE MAI VISTO!

Robin, l’IA sviluppata da Batman, si è ribellata al suo creatore ed è scomparsa. Insieme al suo nuovo aiutante, l’investigatore privato che si fa chiamare Joker, il protettore di Gotham City dovrà cercare di ritrovarla e riprenderne il controllo! Una emozionante e originale riscrittura di Batman e del suo universo che lascerà a bocca aperta i fan del personaggio come gli appassionati di manga!

Kei X Yaku: Dangerous Buddy 8

7,00 €

“NOI DUE, INSIEME, POSSIAMO TUTTO!”

Scappare dalla villa in fiamme significa essere pronti ad affrontare Yamada, e questo Ichiro e Shiro lo sanno fin troppo bene. Ma non si aspettavano di certo che anche Lon fosse pronto a sfoderare il suo asso nella manica. La battaglia finale ha inizio!

IL MANGA DA CUI È TRATTO IL LIVE ACTION

Otherside Picnic 9

7,90 €

UN PICNIC IN UN’ALTRA DIMENSIONE

Dopo l’avventura al Laboratorio DS, Sorawo e Toriko organizzano un’altra esplorazione nell’Altra parte per indagare sui misteri di quel luogo bizzarro. Ma questa volta partono pronte anche… Per fare un picnic! Quale migliore occasione per fare merenda in un’altra dimensione? La pace, però, dura poco, perché qualcosa di sinistro le attende…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

My Home Hero 14

7,00 €

La cerimonia per celebrare l’avvento della nuova Ogamime è l’occasione ideale per Tetsuo e per il clan di mettere in pratica i rispettivi piani, ma le azioni imprevedibili di Reika rischiano di comprometterne la riuscita, mettendo il villaggio in allarme.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Namaikizakari – Ma Che Sfacciato! 18

7,00 €

Finalmente Fuka è riuscita a mettersi con il ragazzo dei propri sogni ma c’è qualcosa che non va nel comportamento di Suwa, e questo la fa entrare presto nel panico. Nel frattempo, Yuki si scopre stranamente attratta da una certa persona… Cosa sta succedendo?!

Darwin’s Game 28

5,90 €

Kaname torna nel passato per fermare la distruzione del mondo causata dai Greed. Dovrà vedersela con Shuka e Rain completamente ignare di chi lui sia. Ma il leader dei Sunset Ravens sa come giocare le sue carte e, soprattutto, sa come giocare al Darwin’s Game.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Giant Killing 58

5,50 €

CONTRO I FANTASMI DEL PASSATO

Dopo essere stati raggiunti dall’Oita sul finire del primo tempo, una brutta atmosfera aleggia negli spogliatoi dell’ETU. La squadra dovrebbe pensare solo ad affrontare l’avversario che si trova davanti, mentre invece si trova quasi posseduta dai traumi del passato…

Naruto il Mito 35

5,20 €

I movimenti di Alba si fanno sempre più audaci e letali. Solo la Foglia può contrastare una simile minaccia, e per l’occasione Kakashi e Yamato sottoporranno Naruto a uno specialissimo allenamento

Naruto il Mito 46

5,20 €

Naruto continua gli allenamenti sul monte Myoboku per apprendere le stesse tecniche eremitiche di Jiraiya, ma mentre è assente Pain sferra un micidiale attacco al Villaggio della Foglia. La superiorità del nemico è schiacciante e il segreto dei suoi poteri ancora ben lungi dall’essere svelato. Naruto completerà l’apprendistato in tempo per affrontarlo? Il futuro del Villaggio è nelle mani di pochi eroi!

Naruto il Mito 71

5,20 €

Naruto e Sasuke, forti dei poteri donatigli dall’Eremita Delle Sei Vie, sono l’ultima speranza dell’umanità, soggiogata dall’eterna illusione dello Tsukuyomi Infinito. La minaccia di Madara è stata soppiantata da quella di Kaguya, un essere divino che reclama per sé tutto il chakra e il pianeta. Penultimo numero!

Black Clover 12

Purple 25

5,20 €

Dopo la battaglia nella foresta delle streghe, per Asta e i membri del Toro Nero è il momento di riposarsi. Quale occasione migliore del grande evento annuale che proclama i risultati conseguiti dalle compagnie dei Cavalieri Magici? Ma durante i festeggiamenti, il re di Clover fa un importante annuncio che mette in subbuglio tutti i maghi!

Black Clover 13

Purple 26

5,20 €

Re Augustus ha annunciato la creazione dei Royal Knights, un nuovo corpo speciale che radunerà i migliori maghi del reame. I Cavalieri Magici sono ormai pronti a darsi battaglia per primeggiare nell’esame di selezione: ha inizio la più spettacolare sfida di magia del Regno di Clover!

Black Clover 14

Purple 27

5,20 €

Prosegue l’esame per la selezione dei Royal Knights. Asta e Mimosa fanno i conti con il loro poco collaborativo compagno di squadra, tutto sarcasmo e mistero. Intanto, la gara si infiamma, portando a galla le aspre rivalità e le ambizioni nascoste che serpeggiano tra i Cavalieri Magici.

Black Clover 15

Purple 28

5,20 €

L’esame di selezione sta per concludersi e hanno luogo le ultime, serratissime sfide tra i Cavalieri Magici. Nel corpo d’élite dei Royal Knights c’è spazio solo per i migliori maghi, perché il nemico da abbattere è nientemeno che l’Occhio magico della notte bianca!

Black Clover 30

Purple 43

5,20 €

L’arrivo di Asta ha salvato Nacht dalla furia dei demoni di massimo rango. Nel frattempo, Magna si è intromesso nel duello tra Jack e Dante, sfidando quest’ultimo a dispetto dell’enorme differenza di energia magica. Lo scontro è ormai alla fine, mentre su un altro campo di battaglia s’infiamma la lotta contro Vanica.

Seraph of the End 3

5,20 €

Entrati nella Compagnia Demoniaca della Luna, Yuichiro, Yoichi e Kimizuki affrontano la prima missione: liberare Shinjuku dai vampiri. Agli ordini dell’irascibile Mitsuba Sangu, riuscirà la nuova squadra a sopravvivere nel mondo esterno? Il dark fantasy che ha ispirato un anime di grande successo!

Seraph of the End 4

5,20 €

A Shinjuku inizia il feroce scontro fra la squadra di Guren e i vampiri capeggiati da Ferid. Le cose volgono al peggio per gli umani, finché giunge in aiuto il team di Mitsuba. In mezzo alla furia della battaglia, Yuichiro sta per fare un incontro sconvolgente..

Sidooh 18

7,00 €

“La truppa Bansatsu” ha le spalle al muro! Sta per iniziare una terrificante battaglia, mossa da un rancore così profondo da non avere precedenti, che vedrà il feroce Rugi e il suo Villaggio dal cuore puro affrontare la sete di vendetta di Shotaro e Gentaro, ispirata dalle regole d’onore del bushido, la “via del guerriero”.

Sidooh 19

7,00 €

Nonostante le sconfitte, le rinunce e i rivolgimenti di fronte, la sete di vendetta di Shotaro e Gentaro non si è placata. E ora i due fratelli scorgono la possibilità di sgominare l’odiato Rugi e il suo alleato Ryoma Sakamoto. Riusciranno a prevalere ispirandosi al bushido, la “via del guerriero”?

One-Punch Man 3

5,20 €

Saitama, l’eroe dal look più improbabile della storia, decide di iscriversi all’esame dell’Associazione Eroi e insieme all’allievo Genos si sottopone a tutti i test. Il risultato? Inaspettato! Prepariamoci a un volume emozionante che vede il ritorno di Sonic, lo scontro maestro/allievo e tanto altro ancora…