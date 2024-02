Jujutsu Kaisen: il manga rivela il piano di Yuta per sconfiggere Sukuna

Il manda di Jujutsu Kaisen si trova nella sua grande fase finale, ma molti aspetti sono ancora irrisolti e soprattutto tanti sono i combattimenti da seguire. Ora che Sukuna, il re delle maledizioni, sta ancora una volta causando scompiglio nella serie shonen, tutti gli stregoni che ne hanno avuto modo hanno unito le forze e si sono impegnati a sconfiggere il nemico. E con Yuta Okkotsu ancora una volta in azione, la situazione potrebbe cominciare sorridere i protagonisti principali. Il nuovo capitolo del manga di jujutsu Kaisen ha svelato che Yuta avrebbe un nuovo piano attraverso il quale spera di poter sconfiggere una volta per tutte il Re delle maledizioni.

Come testimoniano i lettori del capitolo 249, Yuta ha recentemente posto fine alla sua battaglia contro “Suguru Geto” ed è tornato sul campo di battaglia per prestare un grande aiuto a Yuji Itadori. Mentre Sukuna ora risiede nel corpo di Megumi, Yuta si dispera per aver perso troppo tempo a sconfiggere Geto piuttosto che affrontare subito il re delle maledizioni. Fortunatamente, non è troppo tardi perché la presenza di Okkotsu cambi le sorti della battaglia. Infatti in questo capitolo Yuta ha rivelato la sua espansione del dominio, che si chiama “Autentico amore reciproco”.

Mentre Yuta scatena il suo attacco finale, Sukuna spiega quella che crede sarà la mossa finale dei protagonisti. Confessa che grazie alla memoria di Megumi Fushiguro, sa che la tecnica maledetta di Yuta è una copia. Sukuna capisce che i suoi avversari vogliono tentare di spingerlo a tenerne metà delle sue braccia e la sua bocca occupate facendogli continuare a usare Hollow Wicker Basket come mezzo per contrastare l’attacco da non perdere arrivato con il dominio. Secondo il Re delle maledizioni Yuta attaccherà con una copia illimitata della tecnica maledetta che sembra solo attivarlo all’interno del dominio.

Alla fine lo stregone sferrerà un colpo che catturerà l’anima e strapperà il corpo di Megumi Fushiguro dal corpo di Sukuna.

Nel precedente evento Jump Festa, Gege Akutami aveva accennato all’idea che Jujutsu Kaisen avesse meno di un anno di storia da raccontare. Certamente, con questa battaglia che alza la posta in gioco più che mai, queste parole cominciano ad avere senso. Fortunatamente, ci sono ancora molti eventi rimasti da adattare nella serie anime per garantire le stagioni future.

Fonte – Comicbook