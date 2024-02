Addio ad Alfredo Castelli, creatore di Martin Mystére e gigante del fumetto italiano

Nella mattina del 7 febbraio 2024 si è spento all’età di 76 anni Alfredo Castelli, autore e storico del fumetto italiano che ha lasciato una traccia indelebile nella storia della nona arte in Italia.

Nato a Milano il 26 giugno 1947 ha iniziato a lavorare da giovanissimo firmando le avventure di Scheletrino in appendice a Diabolik negli anni ‘60.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergio Bonelli Editore (@sergiobonellieditoreufficiale)

Dopo varie esperienze con riviste per ragazzi come Cucciolo, Tiramolla e Topolino, nel 1969 fonda le riviste Horror e Tilt, quest’ultima poi confluita nel Corriere dei Ragazzi, dove esordisce una delle sue serie più celebri, Gli Aristocratici.

Dal 1971 Alfredo Castelli inizia a collaborare con Sergio Bonelli Editore, scrivendo per Zagor, Ken Parker e Mister No. Al 1982 risale la creazione del suo personaggio più famoso e nel quale avrebbe riversato tutta la sua passione: Martin Mystére .

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Recchioni (@rrobe)

Proprio come il Detective dell’Impossibile, arrivato anche in televisione sotto forma di cartone animato, Alfredo Castelli era un curioso, intellettualmente onnivoro e capace di ricerche accurate e spiegare con dovizia di particolari e aneddoti qualsiasi sua scoperta.

Della grandezza di Alfredo Castelli ci renderemo sempre più conto negli anni. Ha cambiato il fumetto e i fumettisti. Un maestro vero, generoso di sé. Un amico.

Quello che volevamo diventare, ma nessuno diventerà mai. — Tito Faraci (@titofaraci) February 7, 2024

Insignito di due Yellow Kid, il primo ricevuto a Lucca nel 1970 e il secondo vinto a Roma nel 1996 e riconosciuto come “Maestro del Fumetto” nel 2015 (il calco delle sue mani è stato inserito nella Walk of Fame di Lucca), è diventato un gigante non solo come autore, ma come saggista e studioso del fumetto italiano. Ricordiamo ad esempio il suo intervento al Festival della Politica di Mestre nel 2016, dove ha ricostruito gli anni del Corriere dei Ragazzi.

Alfredo ha visto la sua eredità celebrata recentemente con la mostra Castelli & Friends inaugurata al Lucca Comics & Games 2022, prima di approdare al Museo del Fumetti di Milano e al PAFF! International Museum of Comic Art di Pordenone.

Proprio al PAFF! di Pordenone la mostra attualmente in programmazione Tutto Alfredo Castelli: dall’Omino Bufo a Martin Mystére sarà aperta gratuitamente al pubblico fino al 18 febbraio.

Quante cose, quante cose belle eri, Alfredo. pic.twitter.com/Aj4bxNndAD — Tito Faraci (@titofaraci) February 7, 2024