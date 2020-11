Martin Mystère presenta La Storia Impossibile del Mondo dal Big Bang all’anno Zero è la riprova che se c’è un fumetto che riesce a unire intrattenimento e divulgazione questi è Martin Mystère.

Non si tratta di un vero e proprio volume a fumetti, ma di una raccolta di approfondimenti riguardanti le tematiche più varie (dall’origine dell’Universo, fino ad arrivare ai misteri di Atlantide), accompagnati da alcuni estratti delle pagine a fumetti di Martin Mystère che hanno a che fare con le questioni trattate.

Martin Mystère presenta La Storia Impossibile del Mondo dal Big Bang all’anno Zero – il volume

Martin Mystère presenta La Storia Impossibile del Mondo dal Big Bang all’anno Zero fa comprendere quanto veramente il nostro Pianeta e tutto ciò che ci circonda sembrino il frutto di una storia assurda, nata dalle menti più dotate e fantasiose mai esistite. Ed in realtà ciò che viene descritto in questo volume è tutto reale, o quasi.

Sì, perché viene lasciato spazio anche a miti e leggende, come la storia degli Agharti, e i racconti Indù sull’età dell’Oro e sull’età della Miserie. Leggenda e scienza s’incrociano, con estratti dai fumetti di Martin Mystère che documentano come questi eventi siano stati raccontati nelle tavole dell’indagatore dell’impossibile.

Il volume è stato curato da Alex Dante, che ha ripreso e sviluppato un’idea di Alfredo Castelli, il quale vent’anni fa fece pubblicare un albetto intitolato La Storia mysteriosa del mondo. Si trattava di un compendio sul passato dell’uomo, che Castelli avrebbe voluto sviluppare e approfondire.

Quell’idea di allargare le pagine e gli approfondimenti sulla Storia dell’Uomo e di ciò che lo circonda rimase però ferma, ed è stata ripresa da poco da Alex Dante. Si tratta di un volume che si può affiancare ai precedenti libri intitolati Le invenzioni impossibili di Martin Mystère e Leonardo genio dell’impossibile.

Tutto ciò ci fa ben intendere come il Detective dell’Impossibile si presti benissimo alla divulgazione, e sia da tempo una fonte d’informazione e di cultura per tutti gli appassionati della Sergio Bonelli Editore.

Martin Mystère presenta La Storia Impossibile del Mondo dal Big Bang all’anno Zero – conclusioni

Martin Mystère presenta La Storia Impossibile del Mondo dal Big Bang all’anno Zeroè una piccola enciclopedia del sapere, adattissima per coloro i quali si volessero rinfrescare la memoria con tanti argomenti già studiati a scuola, o con affascinanti storie mitologiche destinate agli appassionanti del folklore e del mistero.

Ma da buon volume divulgativo questa Storia impossibile del Mondo si presta bene ai giovanissimi (magari frequentatori delle scuole medie, o anche dei primi anni del liceo) che hanno curiosità e voglia di scoprire.

La creazione di Martin Mystère da parte di Alfredo Castelli è stata uno dei tasselli mancanti che hanno riempito il parterre di personaggi della Sergio Bonelli Editore. Il detective dell’Impossibile si frappone fra Dylan Dog e Zagor, aggiungendo un qualcosa in più.

Il mistero, l’avventura, la fantascienza, e qualche traccia di horror, si arricchiscono con l’archeologia, la mitologia e la Storia. Questo Martin Mystère presenta La storia impossibile del mondo dal Big Bang all’anno zero è consigliato a tutti gli appassionati di conoscenza, che vogliono prendersi del tempo per dedicarsi alla cultura pura, divulgata in maniera efficace ed accattivante, accompagnata anche da qualche pagina a fumetti.

Un volume di pregio e ricco di informazioni, capaci di aprire un mondo, anzi…un intero universo.

