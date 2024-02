Rob Liefeld non lavorerà più su Deadpool dopo l’estate

Il co-creatore di Deadpool Rob Liefeld ha annunciato su Twitter che si ritirerà dalle avventure del Mercenario Chiaccherone nel 2024, 33 anni dopo il debutto del personaggio, in concomitanza con l’uscita del terzo film. Prima di lasciare il personaggio, però, Liefeld ha promesso che ha in serbo “un ultima folle saga di Deadpool” che uscirà nell’estate del 2024, affermando anche: “Fidatevi di me, è una saga selvaggia, e potete chiamarla una collaborazione epica“.

Ripensando alle origini del personaggio, apparso per la prima volta in The New Mutants #98, scritto da Fabian Nicieza, Liefeld ha riflettuto sulla strada non intrapresa, affermando: “E se il giovane Rob non avesse accettato la sfida di trasformare una testata che stava per essere cancellata? È una delle migliori storie di realtà alternative a cui posso pensare. Ha certamente trasformato la mia giovane carriera, creando opportunità e vendite da record per New Mutants e X-Force“.

I am retiring from Deadpool. It’s official. Yup, after 33 years of not only introducing Deadpool but chronicling many of his most popular adventures it’s time for the Deadpool Daddy to say farewell. One of the fun parts about getting older is you can retire from things, so here I… pic.twitter.com/Kq4XAjslNT

— robliefeld (@robertliefeld) February 5, 2024