Il nuovo Thor pubblicato dalla… Roxxon?!?

La Marvel ha diffuso un teaser riguardante la serie Immortal Thor, preannunciando il lancio a maggio di una nuova testata intitolata Roxxon Presents Thor, che non è chiaro se va a sostituire oppure ad affiancare il titolo di Al Ewing.

Non sono state diffuse ulteriori informazioni se non i nomi degli autori coinvolti, ovvero l’attuale scrittore Al Ewing e i disegnatori Greg Land e Ibraim Roberson. Ma già nelle storie attuali ci sono numerosi indizi su cosa potrebbe accadere e di cosa parlerà questa nuova serie.

The Roxxon age of comics begins May 2024. Get an exclusive look at the upcoming adventures of ‘The Roxxin’ Thor.’ pic.twitter.com/WQKtvv7Aa1 — Marvel Entertainment (@Marvel) January 23, 2024

Attenzione potenziali spoiler sulla serie Immortal Thor

Attualmente la serie Immortal Thor è realizzata da Al Ewing e Martin Coccolo, e ha visto una sottotrama riguardante Dario Agger, il presidente della losca multinazionale Roxxon nonché il mostruoso Minotauro, il quale ha acquisto la Marvel Comics esistente all’interno dell’Universo Marvel.

Fin dai primordi infatti, da quando Stan Lee e Jack Kirby in persona furono minacciati dal Dottor Destino nei primi numeri di Fantastic Four, è canonica l’esistenza di una Marvel Comics all’interno dell’Universo Marvel che pubblica fumetti ispirati alle gesta dei supereroi, ufficiali (come nel caso dei Fantastici Quattro, tanto che abbiamo visto talvolta Ben Grimm andare a discutere con gli autori come John Byrne) o meno (come nel caso di X-Men e Spider-Man). Addirittura per un certo periodo lo stesso Steve Rogers è stato il disegnatore del fumetto di Capitan America!

Ora quella Marvel Comics è stata acquisita dalla malvagia multinazionale Roxxon, e a quanto pare l’obiettivo è proprio quello di intervenire sulle storie di Thor, che essendo un dio è plasmato a sua volta dal mito. E al giorno d’oggi come si tramanda il mito se non attraverso i fumetti (che poi diventano film, serie tv e videogames)?

Ecco quindi che nel teaser realizzato da Nick Bradshaw vediamo sullo sfondo il Minotauro Dario Agger, presidente della Roxxon, con l’attuale cast di Immortal Thor, ovvero il classico Thor, Loki, la Valchiria Jane Foster e Sif, attuale guardiana del Bifrost contrapposto a quelli che dovrebbero essere i protagonisti di Roxxon Presents Thor, ovvero le versioni classiche di Loki, della Valchiria Brunnhilde e Heimdall, fratello di Sif ed ex guardiano del Bifrost, insieme ad un nuovo Thor dal look sgargiante e dai capelli corti.

La “Roxxon Age of Comics”, per parafrasare i vecchi slogan della Marvel, inizia a Maggio 2024, e nel teaser di parla del nuovissimo “Roxxin’ Thor”. Il fatto che siano indicati due disegnatori diversi e che l’illustrazione di Nick Bradshaw sembra pensata per due copertine componibili fa pensare che Roxxon Presents Thor affianchi Immortal Thor e non la sostituisca, e che magari presenti quel fumetto che all’interno dell’Universo Marvel andrà a modificare retroattivamente la mitologia di Thor.