Tartarughe Ninja Caos Mutante, il nuovo reboot cinematografico animato prodotto da Seth Rogen (l’eterno adolescente, come riporta la locandina) dopo il passaggio al cinema, è disponibile in home video grazie a Plaion Pictures. Tre le edizioni disponibili: DVD, Blu-ray e Limited Edition Steelbook 4K Ultra HD+Blu-ray con doppio disco.

Il film, realizzato con una nuova e accattivante animazione, reinterpreta le origini del celebre quartetto di tartarughe mutanti, raccontando il loro debutto fra le strade di New York. L’ispirazione è sempre la serie a fumetti di genere superhero sci-fi ideata nel 1984 dai disegnatori Kevin Eastman e Peter Laird inizialmente autoprodotti. Un brand che in Italia conosciamo soprattutto grazie alla serie animata anni ’80-’90 Tartarughe Ninja alla riscossa. Questo film è una sorta di ritorno a quelle origini.

La pellicola è una produzione Paramount Pictures e Nickelodeon Movies, con Point Grey, diretta da Jeff Rowe e co-diretta da Kyler Spears, da una sceneggiatura di Seth Rogen & Evan Goldberg & Jeff Rowe, Dan Hernandez & Benji Samit, prodotta da Seth Rogen & Evan Goldberg insieme a James Weaver, produttori esecutivi sono Ramsay McBean e Josh Fagen.

Il cast vocale originale comprende: Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Hannibal Buress, Rose Byrne, Nicolas Cantu, John Cena, Jackie Chan, Ice Cube, Natasia Demetriou, Ayo Edebiri, Giancarlo Esposito, Post Malone, Brady Noon, Seth Rogen, Paul Rudd, Maya Rudolph.

Tartarughe Ninja Caos Mutante: il nostro commento al film

Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, le giovani Tartarughe Ninja emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

Tartarughe Ninja Caos Mutante colpisce più per la parte visiva che per quella narrativa. Il mix sperimentale di animazione a mano 2D e CGI moderna 3D crea degli effetti davvero suggestivi e accattivanti, strizzando l’occhio alla controparte cartacea. Senza dimenticare di omaggiare la vecchia serie animata e il mondo nerd in generale. La pellicola è infarcita di citazioni e easter egg più o meno evidenti o nascosti. Anche la regia di Jeff Rowe, alla sua opera prima dopo aver co-diretto I Mitchell contro le macchine, è iper dinamica e coloratissima, tanto pop quanto rock e punk proprio come gli adolescenti protagonisti.

Questo è proprio il tratto distintivo della pellicola. Riuscire a trasporre – e ci sono riusciti – quel periodo anagrafico in cui si vive tutto al massimo, si è ribelli verso i genitori e si ride in faccia al pericolo. Proprio come le tartarughe mutanti protagoniste in questa versione della loro origin story, così anche l’umana April è un’adolescente e studente, aspirante giornalista. Ci sono le app e gli smartphone, ci sono tutti i riferimenti alla pop culture. Ci sono l’imbarazzo e lo scoppio della pubertà, e ognuno dei quattro ha una caratteristica peculiare.

Il Maestro Splinter non è solo un mentore ma anche un padre adottivo, che ha difficoltà a farsi ubbidire, e vuole proteggere dai pericoli dell’uomo la propria prole. Proprio come Marlin ne Alla ricerca di Nemo o Mack nel recente Prendi il volo.

Tartarughe Ninja Caos Mutante: l’edizione home video

La Limited Edition Steelbook 4K proposta da Plaion Pictures è anche quella definitiva per Tartarughe Ninja Caos Mutante. Il comparto audio e video da urlo permette di godere appieno di quello stile animato folle e incontrollabile di cui parlavamo sopra. I colori e l’animazione possono essere così apprezzati al loro massimo.

La confezione è altrettanto accattivante. Un bel contrasto tra il nero esterno e i colori dei titoli, che all’interno mostrano i character poster dei personaggi della pellicola.

Il doppio disco Ultra HD e Blu-ray permette una marea di contenuti speciali. I contenuti extra sono ricchi, colorati e pop come il film. Ovvero: Tartarughe Ninja adolescenti, La rivolta dei mutanti, New York, New York: Il mondo visivo del caos mutante, Impara a disegnare Leo, 99. Una sequela lunga e soddisfacente del making of del film, con curiosità e dietro le quinte direttamente dalla cabina di regia.