Tra le uscite Planet Manga del 11 aprile 2024 troviamo i due volume di Lupin III – Greatest Heists, anche in una soluzione unica con sovracoperta-poster, oltre che ai nuovi volumi di One Punch Man (anche in edizione variant), Yomi No Tsugai, Il Mio Dannato Rivale e tanti altri.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 11 aprile 2024.

Le uscite Planet Manga del 11 aprile 2024

One-Punch Man 29

5,20 €

One-Punch Man 29

Variant

7,00 €

UNO STRANO CUBO E UNA STRANA PROPOSTA

È quella ricevuta da Saitama e da Flash l’Abbagliante. Improvvisamente appare anche un curioso personaggio… Chi sarà mai? E quale potrà mai essere il segreto del cubo? Scopriamolo in questo imperdibile volume!

Il mio Dannato Rivale 9

7,50 €

SONO TORNATI I CYUNTAKA!

E questa volta hanno deciso di regalarci un romantico appuntamento al luna park, con tanto di giri in giostra e sfiziosi dolcetti da condividere con la propria metà. Come andrà? Ci sarà anche una dichiarazione d’amore come si deve?

Consigliato a un pubblico maturo.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Sex Battle – Densetsu no Yarichin VS Teppeki no Shiriana 2

7,50 €

TEAM MIKAGURA O TEAM SENA?

Per chi tifate in questa sex battle sempre più hot? Per il Trapano leggendario, affascinante donnaiolo, o per l’Impenetrabile, misterioso e super cool? Be’, per ora pare che la battaglia la stia vincendo l’amore! I due tipi più forti e fighi della scuola, infatti, hanno deciso di mettersi insieme…

Consigliato a un pubblico maturo.

Yomi No Tsugai 5

Manga Run 29

5,20 €

UN ALTRO ATTACCO SCONVOLGE IL VILLAGGIO HIGASHIMURA E QUESTA VOLTA A SALVARSI SARANNO IN POCHI…

L’aggressore è un misterioso assassino in cerca di qualcuno! Questo massacro darà il via a una serie di eventi che metteranno in crisi Yuru! Nuovo volume per il più recente manga di Hiromu Arakawa, l’autrice di Fullmetal Alchemist.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Lupin III – Greatest Heists

25,80 €

I due volumi di Lupin III – Greatest Heists in un’unica soluzione con sovracover poster wraparound!!

Lupin III – Greatest Heists 1

12,90 €

TUTTI SANNO CHI È LUPIN III, PROTAGONISTA DEL CARTONE ANIMATO CHE HA AFFASCINATO GENERAZIONI DI SPETTATORI…

…Forse, però, non tutti sanno che Lupin nasce nei fumetti in cui Monkey Punch ha rielaborato, in chiave ironica, il mito letterario di Arsène Lupin, il ladro gentiluomo creato da Maurice Leblanc. Per ovviare all’eventuale mancanza, ecco una raccolta delle sue più mirabolanti imprese!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU AMAZON PRIME VIDEO – ANIME GENERATION

Lupin III – Greatest Heists 2

12,90 €

OGNI ARTISTA DEVE LA SUA FAMA AI CAPOLAVORI CHE L’HANNO RESO IMMORTALE…

…Questo vale anche per Lupin III, il più grande ladro “non troppo” gentiluomo della storia dei manga, sempre accompagnato da Fujiko, Jigen, Goemon e Zenigata. I più incredibili colpi del celeberrimo personaggio sapranno sedurre nuovi e vecchi lettori!

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 13

Il Mito di Hades

Manga Saga 81

5,20 €

SU ORDINE DI ATHENA

Degel e Kardia si sono recati a Bluegrad per recuperare l’eredità di Poseidon, indispensabile per determinare l’esito della Guerra Sacra. Raggiunta la città di Atlantis, i Gold Saint di Aquarius e Scorpion vengono ostacolati da Pandora e Rhadamanthys. Non saranno gli unici avversari da sconfiggere…

Demon Slave 14

5,20 €

SCENE ECCITANTI E COLPI DI SCENA IN UN MANGA SEMPRE PIÙ PAZZO E DIVERTENTE

In vista delle future battaglie contro le Otto Divinità, la Settima e l’Ottava Mabotai entrano nel Togenkyo, una dimensione parallela perfetta per addestrarsi in tranquillità. Peccato che la caposquadra Valvara Pilipenko non riesca a sopportare Yuki…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Twin Star Exorcists 32

5,90 €

L’Attacco dei Giganti 6

5,20 €

L’armata ricognitiva si è addentrata nel territorio dei giganti. A cavallo e fuori dalle mura, la missione di Eren e dei suoi compagni è di scoprire i segreti dei giganti. Una lotta senza speranze firmata Hajime Isayama.