One Punch Man 3: nuovi materiali sulla prossima stagione

One-Punch Man potrebbe concentrarsi sul personaggio èrincipale che trova il mondo noioso grazie alla sua capacità di sconfiggere chiunque e qualsiasi cosa con un solo colpo, ma Saitama non è l’unico personaggio che torna per la prossima terza stagione. Infatti, Mentre l’Associazione degli Eroi continua a combattere contro l’Associazione dei Mostri, c’è un eroe introdotto nella seconda stagione che farà un grande ritorno. King, l’eroe che non è esattamente potente come sembra, ha ricevuto una nuova immagine chiave (visionabile nelala fonte a fine articolo) che ha suscitato l’entusiasmo per il ritorno dell’eroe.

Per coloro che hanno bisogno di un ripasso su ciò che sappiamo finora sulla terza stagione di One-Punch Man, l’adattamento anime vedrà il ritorno di J.C. Staff ai compiti di animazione. Anche se la casa di produzione non è riuscita a raggiungere i livelli di hype che lo Studio Madhouse ha ricevuto per la prima stagione dell’adattamento anime, i fan degli anime stanno incrociando le dita affinché lo studio di animazione raggiunga nuove vette.

Al momento della stesura di questo articolo, non è stata ancora rivelata una data di uscita, né una finestra di uscita, per la terza stagione. Con l’arrivo dell’ultimo trailer, la comunità degli anime spera che la terza stagione arrivi sul piccolo schermo quest’anno.

Per quanto riguarda le tematiche affrontate nella prossima stagione, dovete sapere che si ambienta dopo tre anni di “addestramento speciale,” di Saitama, dove quest’ultimo è diventato così forte che è praticamente invincibile, forse ancora più di prima. In effetti, è troppo forte – anche i suoi più potenti avversari vengono sconfitti con un solo pugno. Insieme a Genos, il suo fedele discepolo, Saitama svolge i suoi doveri ufficiali da eroe come membro dell’Associazione degli Eroi.

Improvvisamente, mostri che si dichiarano appartenenti all’Associazione dei Mostri sono apparsi senza nessun preavviso, prendendo in ostaggio un bambino dell’esecutivo dell’Associazione degli Eroi. Gli eroi di classe S si riuniscono e pianificano una incursione nel nascondiglio dell’Associazione dei Mostri per salvare l’ostaggio. Nel frattempo, Garou, un “mostro umano” catturato dall’Associazione dei Mostri durante una battaglia con gli eroi, si risveglia nel nascondiglio dell’Associazione dei Mostri.

Fonte Comic Book