One Piece al momento è una delle opere più amate e seguite al mondo, e proprio per questo qualsiasi retroscena o particolare su di essa è ben accetto da parte dell’utenza, che rende virale qualsiasi stralcio dell’esistenza inerente al manga e anche al suo autore.

Oggi tramite il noto profilo Twitter @Sandman_AP possiamo leggere e risolvere, in un certo senso, i nostri dubbi riguardanti la serializzazione del manga, ponendo al centro dei seguenti post la nota casa editrice su cui il fumetto è pubblicato: Weekly Shonen Jump.

Vi siete mai chiesti se quest’ultima ha imposto allo stesso Eiichiro Oda di prolungare One Piece? Anche se magari l’autore aveva intenzione di finire la sua storia molto tempo prima dei tempi prestabiliti? Ecco, a questo quesito ha risposto lo stesso autore del manga, ravvivando e ampliando anche, determinati dubbi legati a questa storia.

Oda (2018): Metterò fine a OP quando sarà giunto il momento, anche se Shusieha mi chiederà di allungare il brodo: nulla cambierà questa mia decisione, IL tutto dipende solamente da questo, la casa editrice non ha potere sulla vicenda. * Dragon Ball e Yu Yu Hakusyo sono stati prolungati contrariamente alle intenzioni degli autori. Torishima, ex redattore di DB, se ne è pentito.

Oda (2018): I'll put and end to OP when the time has come no matter what Shusieha asks me to prolong the series. It totally depends on my own desicion.💪

*Dragon Ball and Yu Yu Hakusyo were prolonged contrary to the authors' intention. Torishima, former DB editor regretted it. — sandman (@sandman_AP) March 21, 2023

One Piece: Shonen Jump ha costretto Oda a prolungare l’opera?

Allo stesso tempo è anche ovvio che una casa editrice voglia spremere fino all’osso una serie come One Piece, ma stando alle parole di Oda, l’autore non vuole compiere lo stesso errore dei già citati Togashi e Toriyama, due artisti che hanno accettato le condizioni di Shonen Jump cadendo nel limbo dell’allungamento di brodo.

Nonostante questa sia una bella notizia, purtroppo ne abbiamo una peggiore: l’arduo lavoro sulla serie sta conducendo Oda ad aggravare i suoi problemi di salute, così come leggiamo sempre su Twitter:

“Oda va a letto alle 9:00 e si sveglia alle 12:00 (3 ore di sonno). I suoi assistenti vanno a letto alle 5 del mattino e si svegliano alle 12. Oda spesso salta i pasti per qualche giorno per concentrarsi sul lavoro. Soffre di diabete moderato e gotta per aver trascorso troppo tempo su una sedia”.

Oda goes to bed at 9am and wakes up at 12pm (3 hours sleep). His assistants go to bed at 5am and wake up at 12pm. Oda often skips meals for a few days to concentrate on his work. He suffers from moderate diabetes and gout from spending too much time in a chair.😥 (2019) — sandman (@sandman_AP) March 23, 2023

Fonte Twitter Sandman_AP – 2