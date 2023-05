Dragon Ball è un successo senza fine e proprio per questo il pubblico si domanda il motivo per cui la saga animata di “Super” non è più continuata, adattando i nuovi eventi delle saghe proseguite nel manga.

A breve ci sarà il Goku Day però e il pubblico sta già speculando su un evento speciale dedicato e vari annunci inerenti al franchise, tra cui la nuova serie di “Super”, da molti anni sulla bocca e nel cuore del pubblico.

Se scaviamo nel passato dei “Goku Day” possiamo sicuramente notare un affluire di informazioni e annunci utili al riguardo del franchise, quindi anche per questo il pubblico spera in un nuovo annuncio.

Questa festività è indetta dagli stessi appassionati e nel 2019 Toei Animation ha iniziato a pubblicare buone nuove a riguardo di Dragon Ball durante questa giornata.

Infatti proprio nel 2020, durante il Goku Day, l’azienda ha annunciato Dragon Ball Super: Super Hero, il noto lungometraggio che ha introdotto le nuove forme di Gohan e Piccolo: da allora non abbiamo avuto più nessuna notizia al riguardo.

Proprio per questa sua fama, il giorno dedicato al protagonista di Dragon Ball potrebbe portare una ventata d’aria fresca al franchise, dobbiamo solo attendere a cosa potrà condurci il 9 maggio del 2023, il giorno in cui si festeggia la ricorrenza.

Dragon Ball: il Goku Day fa speculare su un nuovo annuncio anime

Anche qui parliamo sempre di speranza, visto che a quanto pare la Toei non vuole ancora tirare fuori una nuova serie di Dragon Ball, che andrebbe ad adattare in versione animata la Saga di Molo, quella di Granolah e tutte le altre, così come leggiamo su CB.

Nonostante il pubblico speri in questa cosa, i leak e le speculazioni virano su una nuova web series non canonica, anche se quest’ultima, così come la nuova serie di Super, non vuole sapere di fare capolino tra il pubblico. Cosa ne pensate della situazione?

Fonte Comic Book