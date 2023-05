L’Attacco dei Giganti: il momento più commovente del doppiatore di Eren

L’Attacco dei Giganti ha scatenato diverse polemiche tra i fan legate alla conclusione della serie, ma è interessante scoprire come questo abbia influito sui doppiatori. E pare che gli attori che danno la loro voce ai personaggi de L’Attacco dei Giganti abbiano sentito molto le decisioni prese da Hajime Isayama sulla conclusione del manga, tanto quanto i fan.

Con il presente articolo vogliamo infatti riportare che il doppiatore di Eren Yeager, Yuki Kaji, ha recentemente rilasciato un’intervista, raccontando l’esperienza di dover recitare l’arco narrativo finale di Eren. Possiamo subito dire che questo l’ha colpito emotivamente.

Nell’intervista, gli è stato chiesto quali fossero i momenti più memorabili della sua carriera. Naturalmente l’arco finale della storia di Eren Yeager si è classificata al primo posto. Tuttavia, il termine “memorabile” non significa necessariamente “buono“.

Una delle scene più memorabili per Kaji è quella delle parole di rammarico di Eren quando sta per uccidere qualcuno nella parte finale. “I conflitti ci dividono in amici e altre persone, ma anche le altre persone hanno la propria vita. Me ne sono reso conto quando ha ripetuto “mi dispiace”, con le lacrime agli occhi. È stato davvero difficile per me capire i suoi sentimenti così dolorosamente“, confessa il doppiatore.

Yuki Kaji ha parlato di quanto il suo personaggio l’abbia coinvolto emotivamente. Infatti non riusciva a smettere di piangere dalla commozione durante la saga finale. “Ero così connesso ai suoi sentimenti che ho dovuto interrompere la registrazione. È stata un’esperienza scioccante per me, sia come interprete che come esperienza di vita da doppiatore. Non avevo mai fatto niente del genere prima. Non dimenticherò mai la gioia di diventare un tutt’uno con il ruolo e il dolore di sapere quello che ha fatto“.

L’episodio speciale di un’ora, nonché la prima parte, della parte finale dell’anime de L’Attacco dei Giganti, ha svelato gli orrori della marcia dei Colossali.

Il Gigante d’Attacco permette di mostrare al possessore di questo potere, di vedere gli eventi passati e anche futuri. Quindi Eren era consapevole di tutto quello che avrebbe fatto e della morte e distruzione che avrebbe scatenato. Questa consapevolezza viene mostrata nella scena con il giovane Ramzi. Una volta infiltratosi a Marley, Eren era intervenuto in soccorso di Ramzi, che borseggiava le persone al porto.

Anche se lo salva, Eren conosceva benissimo il destino di Ramzi. Infatti muore orribilmente schiacciato dal piede di un Titano Colossale.

Fonte – Comicbook