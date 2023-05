Pokémon: due famosi episodi inediti potrebbero presto venire a galla!

La serie Pokémon ha sicuramente apportato un forte cambiamento con la nuova serie anime che ha debuttato il 14 aprile. Infatti Ash Ketchum e il suo Pikachu non sono più presenti nella serie e quindi non sono loro i protagonisti principali per la prima volta in oltre 20 anni.

Tuttavia, è probabile che i fan potranno rivedere i due personaggi molto presto. Con il presente articolo, infatti, vogliamo riportare che due episodi inediti della serie potrebbero finalmente riaffiorare grazie a un vero detective Pokémon.

L’intera faccenda è venuta alla luce tramite Bulbagarden quando l’utente ObjectionMan ha pubblicato un post riguardante una raccolta fondi. Stando a questo post, è riuscito a rintracciare il possessore anonimo di due sceneggiature di Pokemon: Bianco e Nero. Queste sono legate agli episodi 23 e 24, notoriamente mai stati trasmessi a causa del disastro naturale dello tsunami abbattutosi nel 2011 in Giappone. Specifichiamo che gli episodi non si potranno mai guardare, ma le sceneggiature potrebbero essere pubblicate.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Akilvres. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

As some may know, there are two LOST episodes of the Pokémon anime that have never been released – "Team Rocket VS Team Plasma (Part 1 & 2)". Now, after 12 years, we have the ONLY chance to find out the script for these lost episodes.

The @Bulbagarden user… pic.twitter.com/nOVwUa8xjd

— 🌈🧢 Annet 🧢🌈 (@Akilvers) April 30, 2023