One Piece: Shanks preannuncia sempre la saga finale del manga

Uno dei personaggi sicuramente più importanti e soprattutto amati dai fan di One Piece è Shanks il Rosso. Uno dei quattro Imperatori del mare è soprattutto famoso tra gli appassionati del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda per le sue poche apparizioni nel manga. Nonostante questo, però, è anche tra i personaggi più acclamati dai lettori e il mangaka in una dichiarazione passata riportava un dettaglio interessante su Shanks.

Durante un’intervista rilasciata nel mese di dicembre del 1998 al Nakano Sun Plaz, Eiichiro Oda diceva che quando Shanks comincia ad apparire frequentemente nel manga, allora è possibile dedurre che One Piece si trova nella saga finale.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda (1998): When Shanks appears frequently in manga, you can assume that One Piece has entered the final saga. 😍

Oda (1998): When Shanks appears frequently in manga, you can assume that One Piece has entered the final saga. 😍

[source : Oda's talk show at Nakano Sun Plaza in December, 1998]

Da queste parole si può capire che Oda sapeva già come sarebbe andato lo sviluppo delle vicende del manga e soprattutto chi sarebbe stato il punto di riferimento. Non a caso Shanks in generale ha già determinato in passato la conclusione di un arco narrativo. Tutti i fan ricorderanno sicuramente il suo ingresso inaspettato durante le vicende di Marineford.

Infatti, Kobi implorava all’ammiraglio Akainu di cessare ogni tipo di violenza e di smettere di combattere. Ma proprio quando Akainu era deciso a colpire persino un giovane marine, ecco che subentra Shanks. L’Imperatore riesce a fermare un Rogia senza difficoltà, determinando in questo modo, la fine della Guerra per la Supremazia.

Lo stesso è accaduto durante gli eventi conclusivi di Wano, quando, dopo la fine delle ostilità tra Rufy e i suoi alleati contro Kaido e Big Mom, l’ammiraglio Ryokugyu arriva sull’isola. Il suo obiettivo era la testa di Cappello di Paglia ma Momonosuke, Yamato e i Foderi Rossi lo stavano affrontando. Si rivela un avversario pericoloso, ma a porre fine al suo attacco ci pensa sempre Shanks. Da questo momento si conclude ufficialmente la saga di Wano e inizia quella attualmente in corso.

Shanks è decisamente più presente ora in One Piece e oltre ad aver dichiarato l’intenzione di trovare l’ambito tesoro, è entrato in azione affrontando ed eliminando facilmente Kidd. Dunque queste dichiarazioni che oda ha rilasciato in passato trovano coerenza con la situazione corrente del manga.