One Piece: svelati nuovi dettagli sulla nuova tecnica di Garp

One Piece, nell’ultimo capitolo pubblicato, ha mostrato ulteriormente la travolgente forza del vice ammiraglio Garp dopo essere arrivato sull’isola dei pirati, Hachinosu. L’obiettivo del nonno di Rufy è quello di salvare Kobi, dopo essere stato rapito da Barbanera. L’Imperatore del mare infatti ha agito in questo modo per cercare di realizzare il suo obiettivo, ossia fare dell’isola dei pirati una nazione con il consenso del Governo Mondiale.

Al momento non ci sono novità circa questo sviluppo, ma possiamo dire che Garp, una volta arrivato a destinazione, è riuscito a distruggere una piazza intera. Nonostante la sua età, il vice ammiraglio ha dimostrato di essere ancora in ottima forma. In seguito, con la pubblicazione del capitolo 1081, il manga di One Piece ha continuato a concentrarsi su Garp, il quale si è ritrovato faccia a faccia con un suo vecchio allievo, Aokiji. L’ex ammiraglio della marina si è intromesso per evitare che Kobi fuggisse dall’isola in assenza di Teach.

Il loro scontro è inevitabile, e nonostante Kuzan abbia congelato quasi tutti i membri della SWORD, ha cercato di placare la situazione con il dialogo. Infatti Garp ha invitato a scongelare i suoi sottoposti, a liberare Kobi e a tornare nella marina. Ma Kuzan non è disposto a fare nessuna di queste tre cose ed è deciso a fare quello che gli passa per la testa.

Passa quindi all’attacco e imprigiona il nonno di Rufy all’interno di una Ice Ball (sfera di ghiaccio) in moda da impedirgli di muoversi. Tuttavia Garp riesce a liberarsi facilmente dal ghiaccio che lo avvolgeva e senza esitazione attacca Kuzan dicendogli che l’indecisione è il marchio di un debole. E infatti Garp, nonostante il passato che lo legava a Aokiji, lo mette al tappeto con una nuova tecnica chiamata “Blue Hole“. Con il presente articolo vogliamo spiegare il significato di questa tecnica.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

[Lost in the official translation] Garp's attack Blue Hole is written as 海底落下 in the Japanese chapter, which means *falling to the bottom of the ocean*. Oda might be implying Kuzan may fall into the sea if not for his freezing ability.🥺 #ONEPIECE1081 pic.twitter.com/zYthbz3gYm

— sandman (@sandman_AP) April 25, 2023