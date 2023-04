Naruto: una teoria svela il potere del nuovo Sharingan

Recentemente abbiamo riportato quello che possiamo considerare come l’aggiornamento più importante di Naruto.

Al momento il sequel sarà in pausa per ben quattro mesi, ma le novità non mancano affatto. Il manga di Boruto ha introdotto un nuovo potere per Sarada Uchiha, ossia il Mangekyo Sharingan. Con un salto temporale all’orizzonte, ci sono già molte domande alle quali Boruto dovrà rispondere. Una di queste riguarda il Mangekyo Sharingan della figlia di Sasuke di Sakura.

L’aggiornamento su questa teoria arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider AdityaCursed. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Sarada's possible connection to Hindu Mythology and the possible abilities of her Mangeykyo Sharingan. A thread : Manga Spoilers ahead 🔥🔥#BORUTO #saradauchiha pic.twitter.com/JPC13vEfsa — Aditya☀️ (@AdityaCursed) April 25, 2023

A quanto pare, il Mangekyo Sharingan di Sarada potrebbe essere legato alla mitologia indù. Inoltre il nome di Sarada è quasi lo stesso della Dea, ossia Sharada. Si tratta della dea della conoscenza, dell’arte, dell’apprendimento e della musica. L’utente si riferisce a questa divinità perché Kishimoto ha preso ispirazione dalla mitologia indù. In particolare per il ciclo di rinascita del Rinnegan e del Samsara. Le sei Vie del Rinnegan si ispirano ad esso persino con i nomi delle vie come Naraka (Inferno), Preta (Anima), Asura (Demone) e Deva (Divino). Quindi un discorso simile si potrebbe fare anche per Sarada.

Secondo miti e tradizioni, si dice che la dea indù sia la fonte di tutta la conoscenza e l’arte. Coloro che seguono le pratiche indù vedono la Dea Sharada come la reincarnazione di Saraswati, una dea maggiore che controllava tutta la conoscenza. Si dice che la dea fosse in grado di cancellare l’ignoranza e rendere le parole vere con estrema facilità. Questo tipo di potere potrebbe fare del nuovo Mangekyo Sharingan la soluzione a tutto. Quindi Sarada potrebbe essere la chiave per annullare l’illusione di Ada riguardo Boruto.

Questa teoria quindi suggerisce un legame tra Sarada e Sharada e se così fosse allora i poteri del Mangekyo potrebbero conferirle un genjutsu onnipotente o una sorta di conoscenza onnisciente. In breve, Sarada potrebbe mostrare a tutti i fan un nuovo livello con dei poteri incredibili, addirittura divini.

Dopotutto, anche se questa teoria potrebbe sembrare troppo esagerata, i mondi di Naruto e Boruto hanno mostrato ninja con poteri immensi o divini. Basti pensare al Decacoda ai cyborg e ai ninja provenienti da una dimensione diversa. Quindi qualcosa del genere tutti i fan potranno scoprire con Sarada tra quattro mesi.

Fonte – Comicbook