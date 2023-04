Dragon Ball Super: i fan individuano l’assenza di un dettaglio su Broly

Dragon Ball Super ha mostrato ai fan nuovi eventi interessanti con il debutto del film intitolato Dragon Ball Super: Super Hero, e al momento il manga disegnato da Toyotaro sta adattando questi eventi nel nuovo arco del manga. Recentemente abbiamo riportato il debutto di Broly nel capitolo 92 e i fan hanno notato un curioso dettaglio mancante legato a Broly.

Mentre il manga di Dragon Ball Super ha affrontato brevemente gli eventi del film Dragon Ball Super: Broly, il guerriero stesso deve ancora debuttare ufficialmente. Ma ora tutto sta per cambiare grazie all’adattamento manga degli sviluppi del film.

Il nuovo capitolo di Dragon Ball Super ha introdotto ufficialmente Broly con lui e Goku che iniziano ad allenarsi sul pianeta di Lord Beerus. Tutto si svolge prima della potenziale rivincita di Goku contro Freezer, che in questo momento ha raggiunto un livello superiore al suo. Ma sembra che a Broly manchi un aspetto chiave di sé, dato che i fan hanno notato che con l’ultimo cliffhanger del nuovo capitolo di Dragon Ball Super, a Broly manca la sua cicatrice.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider SaiyanScholarGT. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Toyotaro forgot Broly's scar in case you haven't seen it mentioned a million times in the last 24 hours. Lol. pic.twitter.com/ZLKF3Pf3lt — The Scholar (@SaiyanScholarGT) April 21, 2023

Il capitolo 92 di Dragon Ball Super riprende Broly e Goku impegnati in un combattendo sul pianeta di Beerus dove si allenano. Goku afferma che Broly sta diventando più forte, soprattutto perché riesce a tenere sotto controllo la sua rabbia. E sembra che Goku abbia iniziato a combattere con il suo vecchio nemico per cercare di diventare più forte in modo da affrontare nuovamente Freezer in futuro. E mentre il manga offre una versione completa di questo incontro tra Goku e Broly, l’ultima pagina mostra l’assenza della cicatrice sulla guancia di Broly.

Non parliamo di un errore grave ma i fan sono sempre molto attenti soprattutto verso un personaggio che amano. Broly non è sicuramente più il guerriero aggressivo e pericoloso e lo si può confermare dal fatto che ora chiama Goku “Son Goku” piuttosto che Kakarot.

Fonte – Comicbook