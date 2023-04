The Boy and the Beast – Double Edition 1, la solitudine che unisce (RECENSIONE)

Nicola Gargiulo 2023-04-28T08:00:41+02:00 Autori: Renji Asai Casa Editrice: Panini Comics/Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 12,90 Brossurato – B/N Data di pubblicazione: 16/03/2022

The Boy and the Beast – Double Edition 1 è il manga diviso in due volumoni di Renji Asai, che adatta il film animato del sensei Mamoru Hosoda uscito nel 2015, campione di incassi in terra nipponica senza manco a dirlo.

Il film anime è stato proiettato in anteprima italiana durante la Festa del Cinema di Roma e durante il Napoli Comicon del 2016, per poi arrivare nelle sale italiane il 10 e l’11 maggio grazie a Lucky Red.

Poco prima dell’uscita in Giappone è stato pubblicato un manga dedicato al film diviso in 4 volumi, raccolti in due maxi numeri da Planet Manga successivamente.

Se avete visto il film sapete già a cosa andate incontro, mentre chi non ha avuto occasione di visionarlo beh, il consiglio della lettura del manga e della visione del film sono caldamente consigliati.

Ren, un bambino di 9 anni (“Kyu” in giapponese) ed è scappato di casa successivamente alla morte della madre. Durante la solitudine delle strade di Tokyo, ecco che quest’ultimo incontra Kumatestu, una creatura appartenente al surreale mondo delle bestie.

Kumatestu chiede a Ren di diventare un suo discepolo, ma data la mancata risposta del ragazzino dipinta da un silenzio imbarazzante, la creatura decide di andare via. Incuriosito il ragazzino lo segue e durante una svoltata mistica in un vicolo specifico, fa capolino nel mondo delle bestie, dove incontra nuovamente Kumatestu.

Due solitudini, un’unica via

Nonostante Kumatesu sfiderà Iozen, e per questo potrebbe diventare il prossimo Gran Maestro, è una creatura molto sola come riusciremo a carpire durante il corso della lettura, anche se al suo fianco ha Tatara (una scimmia) e Hyakushubo (un maiale monaco) come amici.

La sua vita sarà svoltata dalla conoscenza di Ren, successivamente soprannominato Kyuta per via della sua età dal futuro maestro. L’incrocio tra due mondi, l’incontro tra due vite tormentate, travagliate, che vogliono raggiungere un solo obiettivo: la rinascita.

Con testi e dialoghi diretti ed efficaci Asai riesca a catturare la massima espressione della storia, ricalcando quanto fatto dal regista Hosoda, grazie alla grande caratterizzazione sia spirituale che visiva di tutti i personaggi appartenenti a questi due mondi mostrati all’interno della storia.

Lo stesso discorso vale per i disegni e l’impostazione delle tavole ovviamente: il lavoro dell’artista è stato quello di riportare fedelmente quanto visto all’interno del film di The Boy and the Beast, non solo per quanto riguarda la storia ma anche i disegni, vista la totale fedeltà allo stile animato adottato nel film.

The Boy and the Beast – Double Edition 1, la solitudine che unisce (RECENSIONE)

Anche l’impostazione delle tavole si racchiudono nello stesso discorso, visto che spesso e volentieri troviamo le stesse soluzioni registiche viste all’interno del lungometraggio, salvo qualche piccolo accorgimento diversificato per via del medium diverso con cui la vicenda è narrata, ma tutto sommato è un’ottima trasposizione cartacea.

Non è facile comunque compiere questo genere di operazioni, quindi anche per questo l’opera di Asai è assolutamente valida, anche se “pecca” di quel guizzo creativo inerente all’invenzione di una nuova storia con personaggi e reparto artistico annesso, quindi anche per questo non possiamo considerare il manga come un degno capolavoro simile al film, anche se come descritto è veramente valido; il tutto è coronato dalla bellissima edizione di Planet Manga.