Boruto 80: Sarada risveglia il Mangekyo Sharingan!

Boruto: Naruto Next Generations ha recentemente annunciato, inaspettatamente, una pausa di quattro mesi del manga per poter lavorare sul nuovo arco narrativo. Gli sviluppi delle vicende di Boruto si avvicinano, capitolo dopo capitolo, al flash forward con cui ha debuttato il sequel del manga di Masashi Kishimoto.

Dunque il capitolo 80 sarà l’ultimo capitolo che i lettori potranno leggere, dopodiché bisognerà attendere il ritorno del manga previsto per il 20 agosto di quest’anno. Con il presente articolo però vogliamo riportare un’anticipazione molto importante relativa a Sarada Uchiha, la figlia di Sasuke e Sakura. Dopo l’avanzare del piano di Kawaki, la situazione al Villaggio di Konoha è in disordine.

Kawaki ha infatti spedito Naruto e Hinata in una dimensione alternativa, per poter avere campo libero e affrontare Boruto per porre fine alla minaccia Momoshiki. Ma per riuscirci, il figlio del settimo Hokage non può sopravvivere. Lo step successivo ha poi visto l’intervento di Ada che tramite il suo potere ha dato il via al plot twist più incredibile della serie. Ora tutti credono che il nemico sia Boruto e che Kawaki sia il vero figlio di Naruto.

L’unico ninja non essere caduto in questa illusione è Sarada, la figlia di Sasuke. Nelle sue vene scorre il sangue degli Uchiha e il capitolo 80 lo conferma totalmente. Infatti Sarada riesce a risvegliare il Mangekyo Sharingan!

Il Mangekyo Sharingan, adattato in italiano come Sharingan Ipnotico è l’occhio divino che vede la verità della creazione senza ostruzione alcuna ed è una forma avanzata dello Sharingan che è stata risvegliata solo da alcuni Uchiha. Quindi questo dimostra il potenziale di Sarada ma soprattutto spiega come mai solo lei sia riuscita a non farsi sopraffare dal potere di Ada. Questo suscita sicuramente delle domande sul perché Sasuke sia riusciro farsi coinvolgere. Ma sua figlia giocherà sicuramente un ruolo molto determinante.

Infatti cercherà di convincere in tutti i modi suo padre del fatto che in realtà l’impostore è Kawaki e non il figlio del suo rivale. In qualche modo potrebbe far tornare Sasuke in sé proprio attraverso il potere del suo Magekyo.