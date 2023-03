Boruto: il capitolo 79 svela un plot twist inaspettato del manga!

Il sequel di Naruto, Boruto: Naruto Next Generations, ha introdotto un plot twist totalmente inaspettato in seguito allo scontro tra Boruto e Kawaki. Shueisha ha pubblicato il capitolo 79 del manga e ha lasciato tutti i lettori a bocca aperta! Dopotutto si può dire adesso che le vicende si sono completamente ribaltate in modo molto pericoloso per Boruto Uzumaki.

Nel presente articolo ci sono alcune anticipazioni e consigliamo a coloro non interessati a scoprire le novità del manga anzitempo di non proseguire oltre.

L’ultima grande svolta nel manga riguardava il confinamento di Naruto e Hinata in una dimensione alternativa senza alcuna speranza di fuga, per mano di Kawaki. Questo perché il suo obiettivo è uccidere Boruto per eliminare la minaccia di Momoshiki. Kawaki quindi è determinato a raggiungere il suo scopo e anche se ha allontanato Naruto e Hinata anche per proteggerli, questa sua azione fa di lui il principale nemico del Villaggio della Foglia.

Ma Kawaki ha un potente alleato. Stiamo parlando di Ada, la quale ha messo in mostra tutto il suo potere nel tentativo di proteggere Kawaki. Ha massimizzato la sua capacità di fascino che le ha permesso di ipnotizzare il mondo intero con il suo chakra. Questo le ha permesso di introdurre il plot twist più incredibile di sempre. Ora, tutti sanno che Kawaki sia da sempre il figlio biologico di Naruto, mentre Boruto è colui che si è sbarazzato del settimo Hokage.

Questa mossa ha messo tutto sotto sopra. Kawaki ha messo tutto il mondo ninja contro Boruto Uzumaki con l’aiuto di Ada. La capacità di calcolo e pianificazione di Kawaki non hanno eguali, dato che in altre parole è riuscito a incastrato Boruto in una situazione completamente svantaggiosa per lui.

Ovviamente, il capitolo 79 di Boruto termina con il vero figlio di Naruto sotto shock, dato che l’intero villaggio si è rivolto contro di lui. L’Hokage era un uomo amato e la cosiddetta scomparsa di Naruto non darà nessuna speranza a Boruto. Ora non resta continuare a seguire le vicende del manga per scoprire come il giovane ninja biondo se la caverà con il Villaggio della Foglia, che lo bersaglierà.

Fonte – Comicbook