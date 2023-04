One Piece: Eiichiro Oda svela un nuovo dettaglio su Aokiji

Uno dei punti di forza di One Piece sono i personaggi, e Eiichiro Oda stesso confessava che quando riesce a dare vita ad un personaggio con un design mai visto prima desidera dedicargli subito spazio. Il manga di One Piece al momento si trova nel suo arco narrativo finale. Dopo le vicende di Wano Rufy e la sua ciurma si trovano su Egg Head, anche se da ormai tre capitoli i riflettori sono lontani dal protagonista principale.

Infatti Oda si è concentrato su altri personaggi di spessore, e aggiornando i lettori su alcune questioni lasciate in sospeso. Quella che ha principalmente entusiasmato tutti gli appassionati è la vicenda tra Shanks e Kidd, con l’Imperatore del Mare che ha facilmente sconfitto Kidd e spazzato via tutta la sua ciurma, nave compresa. E lo stesso è accaduto nello scontro tra Law e un altro Imperatore, ossia Barbanera.

Teach ha battuto Trafalgar Law e a differenza di Kidd, è riuscito a mettersi in salvo grazie alla trasformazione inaspettata di Bepo in Sulong. Successivamente, Oda è tornato sull’isola dei pirati dove Garp è arrivato insieme alla SWORD per salvare Kobi dalla prigionia. Questa fase del manga si concentra sul ritorno di Aokiji, un ex ammiraglio della marina che ha cercato di prendere il posto di Sengoku come grand’ammiraglio.

Ma per arrivare a ricoprire questa carica ha dovuto combattere violentemente contro Akainu. Anche lui ex ammiraglio, insieme ad Aokiji e Kizaru ha preso parte alle vicende di Marineford togliendo infine la vita a Ace. Il capitolo 1081 vede Kuzan bere insieme a Teach e alla sua ciurma e in questa fase del capitolo racconta alcuni aneddoti sul suo scontro contro Akainu.

Infatti Oda ha rivelato un nuovo dettaglio su Kuzan, il quale durante la battaglia con il suo precedente collega ha perso la gamba sinistra. Quindi è costretto a rifarla costantemente di ghiaccio. Akainu invece non ha perso nessun arto ma è pieno di cicatrici.

Il capitolo 1081 si conclude poi con la rivelazione del capitano della decima nave della ciurma di Barbanera, ossia proprio Kuzan. Quest’ultimo affronta Garp ma ne esce sconfitto inevitabilmente.