Tra le uscite targate Panini Comics del 4 maggio 2023 troviamo il primo numero della ristampa in formato Integrale di Conan Il Barbaro, oltre all’Omnibus che raccoglie tutte le storie di Star Wars pubblicate da IDW sotto l’egida del Castello di Vader, racconti del brivido adatti a tutte le età.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 4 maggio 2023, ricordandovi anche tutte le novità legate a Star Wars annunciate alla Star Wars Celebration 2023 di Londra.

Le uscite Panini Comics del 4 maggio 2023

Conan il Barbaro 1

4,90 €

Contiene: Conan the Barbarian (1970) #1/4, Savage Tales (1971) #2 (III)

Un grande classico Marvel arriva in edicola e in fumetteria!

Conan, più grande eroe Sword & Sorcery di tutti i tempi, ritorna con le sue prime storie a fumetti nel formato “integrale”!

Direttamente dal 1970, quattro epici e poetici adattamenti dei racconti di Robert E. Howard: Conan il Barbaro, La tana degli Uomini Bestia, Un urlo nel crepuscolo, La torre dell’elefante!

In appendice, l’adattamento in bianco e nero del poema di REH: Cimmeria!

Star Wars Omnibus: Guardatevi dal Castello di Vader

50,00 €

Contiene: Star Wars Adventures: Tales from Vader’s Castle (2018) #1/5, Free Comic Book Day 2019, Star Wars Adventures: Return to Vader’s Castle (2019) #1/5, Star Wars Adventures: Shadow of Vader’s Castle (2020) #1, Star Wars Adventures: Ghosts of Vader’s Castle (2021) #1/5

Perché mai qualcuno dovrebbe introdursi nella spaventosa fortezza di Darth Vader?

Un gruppo di ribelli deve farsi strada nel più terrificante luogo della galassia, e nel corso della loro avventura racconteranno delle storie che hanno per protagonisti i più terribili cattivi di Star Wars, come Darth Maul, Jabba the Hutt, il Grand Moff Tarkin e Asajj Ventress.

E su tutto ciò, l’ombra di Vader! Un incredibile e inquietante Omnibus che raccoglie tutte le avventure horror di Star Wars firmate da Cavan Scott, perfette per un pubblico di tutte le età!

Assassin’s Creed: The Desert Threat

23,00 €

Contiene: Assassin’s Creed: The Desert Threat

Nella Cina del XVI secolo, la Confraternita degli Assassini è stata completamente spazzata via dall’Imperatore.

L’assassina Shao Jun è però decisa a ricrearla e per questo inizia un lungo viaggio che la porterà fino in Mongolia, sulle tracce di un vecchio nemico che si dice abbia ottenuto un prezioso manufatto…

Una nuova e appassionante avventura per Shao Jun, personaggio visto in giochi, cortometraggi e manga legati all’incredibile universo di Assassin’s Creed!

Lego Star Wars: Scouting time

9,90 €

Contiene: lo scout trooper sulla sua velocissima swoop bike!

Incontra uno Scout Trooper che sfreccia nello spazio sulla sua velocissima Swoop Bike!

Unisciti a lui in un’avventura intergalattica risolvendo avvincenti rompicapi, superando insidiosi labirinti e affrontando sfide entusiasmanti.

Costruisci la tua minifigure LEGO® Star Wars™ Scout Trooper e preparati… È tempo di esplorare!