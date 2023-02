L’Attacco dei Giganti – stagione finale: la prima parte sarà uno speciale di un’ora!

Manca sempre meno al debutto della stagione finale de L’Attacco dei Giganti. Il 3 marzo sarà la data in cui sarà possibile guardare il primo episodio della terza parte della quarta stagione animata sviluppata da Studio MAPPA.

E oggi abbiamo il piacere di riportare alcune nuove informazioni molto interessanti a riguardo. Infatti la prima parte della stagione finale sarà uno speciale dalla durata di un’ora! Questo aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider animetv_jp. Di seguito ne riportiamo il contenuto;

< NEW DETAIL>

Attack on Titan Final Season Part 3

• The part 1 is One Hour Special, scheduled for March 3!

• The part 2 is scheduled later this year!

Less than a month before the broadcast! Stay Tuned! ✨

— AnimeTV チェーン (@animetv_jp) February 9, 2023