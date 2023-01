L’Attacco dei Giganti: Hajime Isayama potrebbe tornare a disegnare!

Hajime Isayama ha guadagnato fama e popolarità grazie al suo manga, L’Attacco dei Giganti. Il manga lasciato un segno indelebile in tutti gli appassionati che hanno seguito le vicende del protagonista, Eren Jaeger. Nonostante il manga si sia concluso nel 2021, lo stesso non si può dire dell’adattamento animato. Infatti di recente abbiamo anche riportato che la terza e ultima parte della quarta stagione debutterà a marzo e sarà divisa in due parti.

Quindi Studio MAPPA è pronta a regalare a tutti i fan le ultime gesta di Eren sul piccolo schermo. Sul versante manga, Isayama di recente ha parlato molto di come ha vissuto la conclusione del suo lavoro. Non ha nascosto che avrebbe cambiato qualcosa nel manga, ma che alla fine è soddisfatto di come ha concluso il tutto. Sicuramente prima di arrivare a questa certezza, ha dovuto superare un momento non facile, manifestatosi a New York, verso la fine del 2022, quando ha chiesto pubblicamente scusa a tutti fan li presenti per il finale del manga.

Il mangaka, fino a non molto tempo fa, ha anche ribadito che non aveva intenzione di tornare a disegnare in quanto gli risulterebbe difficile. Ma nonostante questo ha in mente uno spin-off incentrato su Levi.

Oggi però abbiamo il piacere di riportare una novità piuttosto inaspettata, che vede Isayama tornare indietro sui suoi passi. Chiaramente ci teniamo a sottolineare che non c’è nulla di concreto, ma sono parole pronunciate da lui stesso in occasione di un’intervista molto recente.

Pare che il mangaka non abbia davvero messo da parte la possibilità di tornare a disegnare. “Non prometto nulla, ma forse riprenderò la penna di nuovo per scrivere circa 15 pagine!“. In base a queste parole sarebbe più corretto dire che lui non disegnerà, ma magari si dedicherà alla storia di una sua ipotetica nuova storia.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider AoTWiki. Di seguito ne riportiamo il contenuto: